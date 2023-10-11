Переговори про вступ України до ЄС почнуться у 2024 році — ОП

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що "фактичний початок" переговорів про вступ України до Європейського Союзу розпочнеться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Переговори про вступ України до ЄС почнуться у 2024 році

Заступник голови ОП зазначив, що саме під час головування Бельгії в Раді ЄС в першому півріччі наступного року "розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС".

І тут головування Бельгії не обмежиться лише символізмом – наш партнер підтримуватиме Україну із самого "інституційного серця" ЄС, – додав він, маючи на увазі розташування в Брюсселі ключових євроінституцій. Поширити

Членство України в ЄС буде першосортним

Як зазначив Дмитро Кулеба, наразі жодних дискусій між офіційними Києвом та Брюсселем щодо неповного членства не ведеться.

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання українських журналістів.

Шеф української дипломатії вирішив прокоментувати заяву очільника Кабміну Дениса Шмигаля, який минулого тижня сказав, що Україну не влаштує членство в ЄС "другого сорту".

Дмитро Кулеба наголосив, що жодних подібних пропозицій з боку влади ЄС не лунало.

За його словами, дискусія триває лише з усвідомленням з того, що Україна стане повноправним членом ЄС.

Україна – першосортна держава, і її членство в ЄС теж буде першосортним, – підкреслив глава МЗС. Поширити

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель звернув увагу на те, що поняття "часткового чи 35%-го членства" в Євросоюзі просто не існує.