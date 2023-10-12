Страны ЕС оказывают большую, чем США, финансовую помощь Украине — CNN

Ряд небольших стран ЕС направляет большую, чем США, часть финансовых ресурсов на помощь Украине в развязанной Россией преступной войне.

Что известно о размерах финансовой помощи Украине от стран ЕС и США

По информации журналистов американского телеканала, значительное количество небольших европейских стран направляет на помощь Украине большую долю собственных экономических ресурсов, чем США.

Так, по информации аналитиков Кильского института, США стали вторыми по объему выделенных Украине средств, включая военную, финансовую и гуманитарную помощь после ЕС, страны-члены которого уже выделили Украине около 85,1 млрд долларов.

В отличие от меньших партнеров Украины вклад США составляет 0,3% ВВП страны.

Норвегия и приграничные с Россией государства Балтии - Литва, Эстония и Латвия - тратят на войну гораздо больше своих ресурсов - более 1% своего ВВП.

В ЕС обязались оказывать Украине долгосрочную поддержку

Лидеры 27 стран и правительств стран-членов ЕС взяли на себя обязательства по долговременной поддержке Украины.

Была принята соответствующая декларация по итогам неформального саммита в испанской Гранаде.

После нашей встречи в Версале мы действовали решительно. Находясь под угрозой энергетического шантажа, мы значительно сократили нашу зависимость и диверсифицировали наши источники. Столкнувшись с сужением цепей снабжения и международной конкуренцией, мы укрепили нашу экономическую базу. Преисполненные решимости взять на себя больше ответственности за нашу собственную безопасность и оборону и для помощи Украине, мы укрепили потенциал Европы. Мы продолжим поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется, - говорится в одобренной лидерами ЕС декларации. Поделиться

Лидеры ЕС также подтвердили, что будущее стран, стремящихся присоединиться к ЕС, а также их граждан, связано с Евросоюзом.

Кроме того, главы государств и правительств ЕС, опираясь на "Стратегический компас безопасности и обороны", усилят оборонную готовность и будут инвестировать в способности путем развития технологической и промышленной базы.