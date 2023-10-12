ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины — Politico

Лидеры Европейского Союза готовятся дать политическое согласие на, как ожидается, положительное решение Еврокомиссии относительно готовности Украины к началу переговоров о вступлении в декабре этого года.
ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины
Как известно, Еврокомиссия обнародует отчет о том, как хорошо Украина и другие претенденты на вступление в ЕС выполняют соответствующие условия. Это, по словам европейского чиновника, произойдет в ноябре.
После этого, утверждает источник Politico, Еврокомиссия сделает заявление, после которого "государствам-членам будет очень трудно не сказать: "Начнем переговоры" о вступлении с Украиной.
Politico отмечает, что до этого времени Украина может полностью не выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, от которых зависело начало переговоров о вступлении. Потому лидеры ЕС могут дать политический сигнал о согласии на переговоры, даже если их юридические рамки еще не будут окончательно сформированы.
ЕС также должен быть готов к вступлению Украины
По убеждению Катарины Матерновой, для вступления нашей страны в блок нужны не только реформы, которые должен реализовать официальный Киев.
По ее словам, термины будут определять также институциональные и политические изменения, которые должны произойти со стороны официального Брюсселя.
ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений число членов ЕС не может расширяться до бесконечности, – пояснила она.
Как считает Катарина Матернова, в случае Украины немаловажную роль играет геополитика.
Нет сомнений в том, что мы бы сейчас вообще не обсуждали вопрос о том, когда и как Украина вступит в ЕС, если бы не ужасающие события 24 февраля и все дальше. Так что геополитика, конечно, играет определенную роль. Геополитика определяет вектор, – подытожила госпожа посол.
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