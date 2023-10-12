ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины — Politico

Лидеры Европейского Союза готовятся дать политическое согласие на, как ожидается, положительное решение Еврокомиссии относительно готовности Украины к началу переговоров о вступлении в декабре этого года.

ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины

Как известно, Еврокомиссия обнародует отчет о том, как хорошо Украина и другие претенденты на вступление в ЕС выполняют соответствующие условия. Это, по словам европейского чиновника, произойдет в ноябре.

После этого, утверждает источник Politico, Еврокомиссия сделает заявление, после которого "государствам-членам будет очень трудно не сказать: "Начнем переговоры" о вступлении с Украиной.

Политическое давление вокруг этого (переговоров о вступлении Украины. – Ред.) будет слишком сильным, чтобы отдельные страны-члены могли этому противостоять. Рабочее предположение состоит в том, что до декабря Европейский совет примет решение о начале переговоров, – добавляет источник. Поделиться

Politico отмечает, что до этого времени Украина может полностью не выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, от которых зависело начало переговоров о вступлении. Потому лидеры ЕС могут дать политический сигнал о согласии на переговоры, даже если их юридические рамки еще не будут окончательно сформированы.

Цель состоит в том, чтобы в декабре достичь политического согласия относительно начала переговоров, – объяснил другой дипломат, добавив, что юридическое решение о переговорах с Украиной может быть принято до начала 2024 года. Поделиться

ЕС также должен быть готов к вступлению Украины

По убеждению Катарины Матерновой, для вступления нашей страны в блок нужны не только реформы, которые должен реализовать официальный Киев.

По ее словам, термины будут определять также институциональные и политические изменения, которые должны произойти со стороны официального Брюсселя.

ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений число членов ЕС не может расширяться до бесконечности, – пояснила она.

Как считает Катарина Матернова, в случае Украины немаловажную роль играет геополитика.