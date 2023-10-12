ЄС у грудні погодиться почати переговори про вступ України — Politico
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Політика
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ЄС у грудні погодиться почати переговори про вступ України — Politico

ЄС у грудні погодиться почати переговори про вступ України
Джерело:  Politico

Лідери Європейського Союзу готуються дати політичну згоду на, як очікується, позитивне рішення Єврокомісії стосовно готовності України до початку переговорів про вступ у грудні цього року.

ЄС у грудні погодиться почати переговори про вступ України

Як відомо, Єврокомісія оприлюднить звіт про те, наскільки добре Україна та інші претенденти на вступ до ЄС виконують відповідні умови. Це, за словами європейського високопосадовця, станеться в листопаді.

Після цього, стверджує джерело Politico, Єврокомісія зробить заяву, після якої "державам-членам буде дуже важко не сказати: "Розпочнімо переговори" про вступ із Україною.

Політичний тиск навколо цього (переговорів про вступ України. – Ред.) буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени могли цьому протистояти. Робоче припущення полягає в тому, що до грудня Європейська рада ухвалить рішення про початок переговорів, – додає джерело.

Politico зауважує, що до того часу Україна може повністю не виконати сім рекомендацій Єврокомісії, від яких залежав початок переговорів про вступ. Тому лідери ЄС можуть дати політичний сигнал про згоду на переговори, навіть якщо їхні юридичні рамки ще не будуть остаточно сформовані.

Мета полягає в тому, щоб у грудні досягти політичної згоди щодо початку переговорів, – пояснив виданню інший дипломат, додавши, що юридичне рішення про переговори з Україною може бути ухвалене до початку 2024 року.

ЄС також має бути готовим до вступу України

На переконання Катаріни Матернової, для вступу нашої країни у блок потрібні не лише ті реформи, які повинен реалізувати офіційний Київ.

За її словами, терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку офіційного Брюсселю.

ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності, – пояснила вона.

Як вважає Катаріна Матернова, у випадку України важливу роль відіграє геополітика.

Немає сумнівів у тому, що ми б зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор, – підсумувала пані посол.

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