Країни ЄС надають більшу за США фінансову допомогу Україні — CNN

Низка невеликих країн ЄС спрямовує більшу за США частину фінансових ресурсів на допомогу Україні у розв'язаній Росією злочинній війні.

Що відомо про розміри фінансової допомоги Україні від країн ЄС та США

За інформацією журналістів американського телеканалу, значна кількість невеликих європейських країн спрямовує на допомогу Україні більшу частку власних економічних ресурсів, а ніж США.

Так, за інформацією аналітиків Кільського інституту, США стали другими за обсягом виділених Україні коштів, включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу, після ЄС, країни-члени якого вже виділили Україні близько 85,1 млрд доларів.

На відміну від менших партнерів України, внесок США становить 0,3% ВВП країни.

Норвегія і прикордонні з Росією держави Балтії - Литва, Естонія і Латвія — витрачають на війну значно більше своїх ресурсів - більше 1% свого ВВП.

У ЄС забов’язались надавати Україні довготривалу підтримку

Лідери 27 країн та урядів країн-членів ЄС взяли на себе забов’язання щодо довготривалої підтримки України.

Було ухвалено відповідну декларацію за підсумками неформального саміту у іспанській Гранаді.

Після нашої зустрічі у Версалі ми діяли рішуче. Перебуваючи під загрозою енергетичного шантажу, ми значно скоротили нашу залежність та диверсифікували наші джерела. Зіткнувшись із звуженням ланцюгів постачання і міжнародною конкуренцією, ми зміцнили нашу економічну базу. Сповнені рішучості взяти на себе більше відповідальності за нашу власну безпеку і оборону та для допомоги Україні, ми зміцнили потенціал Європи. Ми продовжимо підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно, - йдеться у схваленій лідерами ЄС декларації. Поширити

Лідери ЄС також підтвердили, що майбутнє країн, що прагнуть приєднатися до ЄС, а також їхніх громадян, пов'язане з Євросоюзом.

Крім того, голови держав і урядів ЄС спираючись на "Стратегічний компас безпеки і оборони" посилять оборонну готовність та інвестуватимуть у спроможності шляхом розвитку технологічної та промислової бази.