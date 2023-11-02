Вступление Украины в ЕС. Германия анонсировала судьбоносное решение

Как заявляет глава немецкой дипломатии Анналена Бербок, уже в скором времени Киев может получить положительное решение о движении Украины в Евросоюз.
Украина еще больше приблизится к вступлению в ЕС
Бербок отмечает, что окончательное решение будет оглашено лидерами ЕС во время саммита в декабре 2021 года.
Что важно понимать, это произойдет на основе оценки Еврокомиссии по выполнению официальным Киевом кандидатских критериев.
По предварительным данным, на саммите ЕС в декабре руководство блока намерено рассмотреть вопрос о потенциальном старте переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз.
Почему вступление Украины в ЕС сейчас затруднено
По словам главы МИД ФРГ, она прекрасно отдает себе отчет, как много усилий от стран-кандидатов требует движение в ЕС.
Уникален этот процесс именно для Украины, которая до сих пор находится в состоянии войны.
Что важно понимать, 2 ноября в Берлине собрались главы и представители МИДа всех государств-членов Евросоюза, а также всех государств-кандидатов.
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