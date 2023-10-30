Игнат озвучил сроки получения Украиной истребителей F-16

Процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 непрост, однако Воздушные силы ожидают, что F-16 в украинском небе появятся уже следующей весной.
Когда в Украине появятся F-16
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что каждый чиновник в США или Европе озвучивает разные даты окончания обучения украинских пилотов на истребителях.
Игнат добавил, что Украина ожидает скорейшего получения этих самолетов, ведь скорее F-16 не получится получить ничего.
По словам спикера, в общей сложности около 150 самолетов могли бы эффективно хащить небо Украины.
Что известно об обучении украинских пилотов
25 октября стало известно, что украинские пилоты уже совершили первые полеты на F-16, закончив обучение на авиатренажерах.
В настоящее время украинские военные продолжают обучение на территории стран-партнеров, в частности, США, Румынии, Бельгии.
Напомним, что 16 мая Великобритания, Нидерланды и Франция объявили о создании «коалиции истребителей» для предоставления Украине F-16.
Позже США с союзниками подтвердили, что предоставит Украине самолеты.
В августе во время визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.
В сентябре премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что его страна рассматривает передачу Украине F-16.
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