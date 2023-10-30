Игнат озвучил сроки получения Украиной истребителей F-16

Процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 непрост, однако Воздушные силы ожидают, что F-16 в украинском небе появятся уже следующей весной.

Когда в Украине появятся F-16

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что каждый чиновник в США или Европе озвучивает разные даты окончания обучения украинских пилотов на истребителях.

Мы пока опираемся на весну, ведь если начался процесс тренировки наших пилотов уже с авиационными инструкторами, то в принципе, думаю, можно рассчитывать на те заявления, которые сделали украинские власти. Поделиться

Игнат добавил, что Украина ожидает скорейшего получения этих самолетов, ведь скорее F-16 не получится получить ничего.

Поэтому ждем с нетерпением наших летчиков с обучения. Процесс обучения действительно непрост, подготовка инфраструктуры не проста, подготовка инженеров также не проста. Поделиться

По словам спикера, в общей сложности около 150 самолетов могли бы эффективно хащить небо Украины.

Полторы сотни - это то количество, которое позволило бы защищать нашу страну, ее воздушное пространство. Это в перспективе, когда мы заменим весь парк советской устаревшей (и морально и физически) техники на F-16, возможно, другой тип самолета, например Gripen. Поделиться

Что известно об обучении украинских пилотов

25 октября стало известно, что украинские пилоты уже совершили первые полеты на F-16, закончив обучение на авиатренажерах.

В настоящее время украинские военные продолжают обучение на территории стран-партнеров, в частности, США, Румынии, Бельгии.

Напомним, что 16 мая Великобритания, Нидерланды и Франция объявили о создании «коалиции истребителей» для предоставления Украине F-16.

Позже США с союзниками подтвердили, что предоставит Украине самолеты.

В августе во время визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

В сентябре премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что его страна рассматривает передачу Украине F-16.