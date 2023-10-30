Ігнат озвучив терміни отримання Україною винищувачів F-16

Процес навчаня українських пілотів на винищувачах F-16 непростий, проте Повітряні сили очікують, що F-16 в українському небі з'являться вже наступної весни.
Коли в Україні з’являться F-16
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що кожний чиновник в США чи Європі озвучує різні дати закінчення навчання українських пілотів на винищувачах.
Ігнат додав, що Україна очікує на якомога швидке отримання цих літаків, адже швидше за F-16 не вийде отримати нічого.
За словами речника, загалом близько 150 літаків моглиб ефективно хащити небо України.
Що відомо про навчання українських пілотів
25 жовтня стало відомо, що українські пілоти вже здійснили перші польоти на F-16, закінчивши навчання на авіатренажерах.
Наразі українські військові продовжують проходити навчання на території країн-партнерів, зокрема, США, Румунії, Бельгії.
Нагадаємо, що 16 травня Велика Британія, Нідерланди та Франція оголосили про створення «коаліції винищувачів» для надання Україні F-16.
Пізніше США із союзниками підтвердили, що нададуть Україні літаки.
У серпні під час візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.
У вересні прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що його країна розглядає передачу Україні F-16.
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