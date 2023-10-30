Ігнат озвучив терміни отримання Україною винищувачів F-16

Процес навчаня українських пілотів на винищувачах F-16 непростий, проте Повітряні сили очікують, що F-16 в українському небі з'являться вже наступної весни.

Коли в Україні з’являться F-16

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що кожний чиновник в США чи Європі озвучує різні дати закінчення навчання українських пілотів на винищувачах.

Ми поки що опираємося на весну, адже, якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, думаю, можна розраховувати на ті заяви, які зробила українська влада. Поширити

Ігнат додав, що Україна очікує на якомога швидке отримання цих літаків, адже швидше за F-16 не вийде отримати нічого.

Тому чекаємо з нетерпінням наших льотчиків з навчання. Процес навчання дійсно є непростим, підготовка інфраструктури не є простою, підготовка інженерів також не є простою. Поширити

За словами речника, загалом близько 150 літаків моглиб ефективно хащити небо України.

Півтори сотні - це та кількість, яка б дозволила захищати нашу країну, її повітряний простір. Це в перспективі, коли ми замінимо весь парк радянської застарілої (і морально і фізично) техніки на F-16, можливо інший тип літака, наприклад Gripen. Поширити

Що відомо про навчання українських пілотів

25 жовтня стало відомо, що українські пілоти вже здійснили перші польоти на F-16, закінчивши навчання на авіатренажерах.

Наразі українські військові продовжують проходити навчання на території країн-партнерів, зокрема, США, Румунії, Бельгії.

Нагадаємо, що 16 травня Велика Британія, Нідерланди та Франція оголосили про створення «коаліції винищувачів» для надання Україні F-16.

Пізніше США із союзниками підтвердили, що нададуть Україні літаки.

У серпні під час візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

У вересні прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що його країна розглядає передачу Україні F-16.