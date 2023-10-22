Коли українські пілоти пересядуть з тренажерів на F-16 — відповідь Ігната

Українські пілоти зможуть пересісти з тренажерів на справжні винищувачі F-16 вже найближчим часом. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як проходить навчання українських пілотів

Юрій Ігнат розповів, що перша група пілотів, яка навчається на авіатренажерах, що відтворюють кабіну літака, пересядуть в справжній F-16 у супроводі інструктора вже найближчим часом.

Українські пілоти на даний момент знаходяться на етапі пересадки в бойовий літак, спочатку з інструктором, який завершиться самостійним пілотуванням після підготовки.

У Бельгії на навчаннях перша група пілотів, які мали прохідний бал з англійської мови. Також довелося підтягнути авіаційну термінологію, бо в літаку F-16 всі команди і управління англійською мовою. Поширити

Передача Україні F-16

16 травня Велика Британія, Нідерланди та Франція оголосили про створення «коаліції винищувачів» для надання Україні F-16.

Через кілька дні США із союзниками підтвердили, що нададуть Україні літаки.

У серпні під час візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

У вересні прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що його країна розглядає передачу Україні F-16.