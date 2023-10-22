Когда украинские пилоты пересядут с тренажеров на F-16 — ответ Игната

Украинские пилоты смогут пересесть с тренажеров на настоящие истребители F-16 в ближайшее время. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как проходит обучение украинских пилотов

Юрий Игнат рассказал, что первая группа пилотов, которая учится на повторяющих кабину самолета авиатренажерах, пересядут в настоящий F-16 в сопровождении инструктора уже в ближайшее время.

Украинские пилоты сейчас находятся на этапе пересадки в боевой самолет, сначала с инструктором, который завершится самостоятельным пилотированием после подготовки.

В Бельгии на учениях первая группа пилотов, имевших проходной балл по английскому языку. Также пришлось подтянуть авиационную терминологию, потому что в самолете F-16 все команды и управление на английском языке. Поделиться

Передача Украины F-16

16 мая Великобритания, Нидерланды и Франция объявили о создании коалиции истребителей для предоставления Украине F-16.

Через несколько дней США с союзниками подтвердили, что предоставит Украине самолеты.

В августе во время визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.

В сентябре премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что его страна рассматривает передачу Украине F-16.