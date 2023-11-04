Дроны через три дня. Минобороны Украины ускорило передачу БПЛА на фронт

С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ проходит всего три дня. Ранее этот процесс мог продолжаться неделями или месяцами, поскольку он нуждается в многочисленных согласованиях в разных ведомствах.
Дроны будут оперативно попадать на фронт
Минобороны с Генштабом ВСУ удалось ускорить процесс передачи дронов на фронт, занявший всего три дня.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как отмечается, с момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня. Ранее этот процесс мог продолжаться неделями или месяцами, поскольку он нуждается в многочисленных согласованиях в разных ведомствах.
В Минобороны отметили, что министр Рустем Умеров совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины подписал приказ, технику начали отгружать на фронт на следующий день после получения приказа.
Украинское оружие будет скорее попадать на фронт
Оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Как отмечается, с 1 ноября Минобороны существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Теперь сам производитель будет определять, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию. Военные только согласовывают перечень параметров (ранее военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров).
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк добавил, что упразднили ненужные испытания и сократили количество проверок. Также ввели изменения, чтобы украинское оружие быстрее попадало в войска.
Также, в частности, было отменено требование о гарантийном сроке для оружия (10 лет). Во время войн оружие с конвейеров идет сразу на фронт, поэтому показатели срока хранения не имеют значения.
Теперь Минобороны и ВСУ будут настаивать на подтверждении трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Производитель берет ответственность за качество оружия, испытания и все риски снабжения.
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