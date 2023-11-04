Дроны через три дня. Минобороны Украины ускорило передачу БПЛА на фронт

С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ проходит всего три дня. Ранее этот процесс мог продолжаться неделями или месяцами, поскольку он нуждается в многочисленных согласованиях в разных ведомствах.

Дроны будут оперативно попадать на фронт

Минобороны с Генштабом ВСУ удалось ускорить процесс передачи дронов на фронт, занявший всего три дня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отмечается, с момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня. Ранее этот процесс мог продолжаться неделями или месяцами, поскольку он нуждается в многочисленных согласованиях в разных ведомствах.

В Минобороны отметили, что министр Рустем Умеров совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины подписал приказ, технику начали отгружать на фронт на следующий день после получения приказа.

Беспилотники для войск закупили за бюджетные деньги. Пакет содержит различные типы дронов – как ударные, так и разведывательные. Только в этом пакете – сотни беспилотников, – говорится в сообщении. Поделиться

Украинское оружие будет скорее попадать на фронт

Оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Как отмечается, с 1 ноября Минобороны существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Теперь сам производитель будет определять, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию. Военные только согласовывают перечень параметров (ранее военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров).

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк добавил, что упразднили ненужные испытания и сократили количество проверок. Также ввели изменения, чтобы украинское оружие быстрее попадало в войска.

Также, в частности, было отменено требование о гарантийном сроке для оружия (10 лет). Во время войн оружие с конвейеров идет сразу на фронт, поэтому показатели срока хранения не имеют значения.

Теперь Минобороны и ВСУ будут настаивать на подтверждении трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Производитель берет ответственность за качество оружия, испытания и все риски снабжения.