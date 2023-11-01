Минобороны начинает расследование против мужа известной снайперши Эмеральд

1 ноября официально стало известно, что Минобороны Украины приняло решение начать служебное расследование против мужа известной снайперши Евгении Эмеральд, которого она обвинила в домашнем насилии и незаконном получении зарплаты от ВСУ.

Эмеральд добилась начала расследования против своего мужа

По словам ведущего шоу "Говорит вся Украина" Алексея Суханова, его команде удалось обнаружить факты незаконной деятельности Евгения Стипанюка.

Мы не будем обнародовать эти материалы, пока продолжаются следственные действия. Мы передали все собранные данные в Министерство обороны Украины. Там по этим фактам приступают к служебному расследованию, – сообщил он. Поделиться

Глава управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк официально подтвердил журналистам, что они получили все материалы и передали их в главную инспекцию, которая проводит расследование.

В настоящее время ведомство проверяет информацию о том, что Стипанюк получал дополнительные боевые выплаты, находясь в тылу.

Теперь нужно установить, правда ли это. Но Минобороны знает, что такая проблема есть. Новая команда работает над исправлением этой системы. Уже было найдено более 120 миллионов гривен, которые были выплачены неправомерно, – отметил Павлюк Поделиться

Что важно знать о Евгении Стипанюке

Недавно известная украинская снайперша Евгения Эмеральд публично призналась, что стала жертвой домашнего насилия со стороны своего мужа-военного Евгения Стипанюка.

Более того, последний угрожал ей убийством, обвинял в измене и оскорблял.

Как утверждает Эмеральд, всю ее беременность он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Также снайперша в своих соцсетях поделилась историями других женщин. К примеру, одна девушка утверждает, что Стипанюк изнасиловал ее в лесу, а другую дома, куда пригласил на свидание.

Сам военный до сих пор отказывается прокомментировать эти обвинения. Стипанюк уверяет, что сейчас его волнует только победа Украины.

К слову, он также является охранником Олега Ляшко.