Устала молчать. Известная снайперша Евгения Эмеральд заявила о разводе с мужем-военным

9 октября известная украинская снайперша Евгения Эмеральд, которая только год назад вышла замуж на передовой за военного Евгения Стипанюка, неожиданно для всех заявила о разводе с мужем.

Евгения Эмеральд подтвердила, что разводится с мужем-военным

Не так давно известная снайперша лишь намекала в социальных сетях на проблемы в отношениях с любимым, однако ее поклонники даже не могли себе представить, что эта история любви так быстро завершится разводом звездной пары.

Официально. Это – развод. Многие из вас и так все понимали, но я устала молчать. К сожалению, причина не в банальной разнице в характерах или в бытовых ссорах. Она гораздо серьезнее. Позже вы все узнаете и поймете мои поступки, - пообещала подписчикам Евгения Эмеральд. Поделиться

По словам новоиспеченной мамы, она считает себя свободной женщиной, однако пока не сможет получить развод.

Де-факто я свободная женщина, но, согласно законодательству, не могу получить развод, пока ребенку не исполнился один год. Но главное, что я чувствую себя свободной. Прошу отнестись с уважением. Вся официальная информация – в моих соцсетях и интервью в медиа, – отметила Евгения Эмеральд. Поделиться

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что только 14 апреля у бывших супругов Эмеральд и Стипанюка родилась дочь Афина.

Следует отметить, что во время родов Евгений был рядом с женой - его специально отпустили с фронта.

Что известно о снайперше Евгении Эмеральд

Евгения Эмеральд – украинская снайперша с красноречивым позывным "Жанна д'Арк".

До начала полномасштабной российско-украинской войны она занималась ювелирным бизнесом и воспитывала дочь.

Однако после 24 февраля 2022 года Эмеральд ушла на фронт, там она встретила Евгения Стипанюка, за которого осенью вышла замуж.

Что интересно, их свадьбу сыграли в прифронтовой Харьковской области.

После этого стало известно, что снайперша ждет ребенка. Эмеральд вынуждена была покинуть поле боя из-за беременности.