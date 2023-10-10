Устала молчать. Известная снайперша Евгения Эмеральд заявила о разводе с мужем-военным

9 октября известная украинская снайперша Евгения Эмеральд, которая только год назад вышла замуж на передовой за военного Евгения Стипанюка, неожиданно для всех заявила о разводе с мужем.
Евгения Эмеральд подтвердила, что разводится с мужем-военным
Не так давно известная снайперша лишь намекала в социальных сетях на проблемы в отношениях с любимым, однако ее поклонники даже не могли себе представить, что эта история любви так быстро завершится разводом звездной пары.
По словам новоиспеченной мамы, она считает себя свободной женщиной, однако пока не сможет получить развод.
На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что только 14 апреля у бывших супругов Эмеральд и Стипанюка родилась дочь Афина.
Следует отметить, что во время родов Евгений был рядом с женой - его специально отпустили с фронта.
Что известно о снайперше Евгении Эмеральд
Евгения Эмеральд – украинская снайперша с красноречивым позывным "Жанна д'Арк".
До начала полномасштабной российско-украинской войны она занималась ювелирным бизнесом и воспитывала дочь.
Однако после 24 февраля 2022 года Эмеральд ушла на фронт, там она встретила Евгения Стипанюка, за которого осенью вышла замуж.
Что интересно, их свадьбу сыграли в прифронтовой Харьковской области.
После этого стало известно, что снайперша ждет ребенка. Эмеральд вынуждена была покинуть поле боя из-за беременности.
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