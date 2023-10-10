Втомилася мовчати. Відома снайперка Євгенія Емеральд заявила про розлучення з чоловіком-військовим

9 жовтня відома українська снайперка Євгенія Емеральд, яка лише рік тому вийшла заміж на передовій за військового Євгена Стипанюка, неочікувано для всіх заявила про розлучення з чоловіком.

Євгенія Емеральд підтвердила, що розлучається з чоловіком-військовим

Не так давно відома снайперка лише натякала у соціальних мережах на проблеми у стосунках з коханим, однак її шанувальники навіть не могли собі уявити, що ця історія кохання так швидко завершиться розлученням зіркової пари.

Офіційно. Це – розлучення. Багато з вас і так все розуміли, але я втомилась мовчати. На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь та зрозумієте мої вчинки, - пообіцяла підписникам Євгенія Емеральд. Поширити

За словами новоспеченої мами, вона вважає себе вільною жінкою, однак поки не зможе отримати розлучення.

Де-факто я вільна жінка, але згідно з законодавством не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною. Прошу поставитися з повагою. Уся офіційна інформація – в моїх соцмережах та інтерв'ю в медіа, - зазначила Євгенія Емеральд.

На цьому тлі не можна не згадати про те, що лише 14-го квітня у колишнього подружжя Емеральд і Стипанюка народилася донька Афіна.

Варто зазначити, що під час пологів Євген був поруч з дружиною - його для цього спецільно відпустили з фронту.

Що відомо про снайперку Євгенію Емеральд

Євгенія Емеральд - українська снайперка з красномовним позивним "Жанна д'Арк".

До початку повномасштабної російсько-української війни вона мала ювелірний бізнес та виховувала доньку.

Однак після 24 лютого 2022 року Емеральд пішла на фронт, там вона зустріла Євгена Стіпанюка, за якого восени вийшла заміж.

Що цікаво, їхнє весілля зіграли у прифронтовій Харківській області.

Після цього стало відомо, що снайперка чекає на дитину. Емеральд змушена була покинути поле бою через вагітність.