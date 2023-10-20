Снайперша Евгения Эмеральд едва не потеряла ребенка из-за мужа-военного — видео

19 октября известная украинская снайперша Евгения Эмеральд впервые публично призналась, что стала жертвой домашнего насилия.
Эмеральд рассказала, как над ней издевался муж-военный
Для большинства украинцев Евгения Эмаральд и Евгений Стипанюк были образцовой семейной парой, вдохновлявшей и поражавшей своей историей любви.
Однако, как оказалось, это была иллюзия.
С первых дней отношений известная снайперша была жертвой абьюза, однако боялась об этом рассказать, потому что хотела сохранить семью.
Евгения Эмеральд утверждает, что все прекрасное кончилось резко, когда она вернулась в Киев на 2 месяца беременности, в сентябре 2022 года.
Эмеральд могла потерять ребенка из-за поведения своего мужа
По словам военной, за ту неделю она едва не потеряла ребенка, поскольку столкнулась с неожиданной стрессовой ситуацией.
Она даже обратилась за помощью к психологу, который посоветовал ей разорвать эти отношения, однако Евгения все равно решила простить мужу его слова и поступки.
Как оказалось, через неделю Евгений Степанюк снова появился в жизни Эмеральд и на коленях извинялся за содеянное.
Снайпер также признается, что в день свадьбы она узнала об еще одной проблеме - алкоголизме Евгения Стипанюка.
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