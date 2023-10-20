Снайперша Евгения Эмеральд едва не потеряла ребенка из-за мужа-военного — видео

Эмеральд рассказала, как над ней издевался муж-военный

Для большинства украинцев Евгения Эмаральд и Евгений Стипанюк были образцовой семейной парой, вдохновлявшей и поражавшей своей историей любви.

Однако, как оказалось, это была иллюзия.

С первых дней отношений известная снайперша была жертвой абьюза, однако боялась об этом рассказать, потому что хотела сохранить семью.

Евгения Эмеральд утверждает, что все прекрасное кончилось резко, когда она вернулась в Киев на 2 месяца беременности, в сентябре 2022 года.

Был такой случай – я пошла с девушками в СПА. Вечером мы с мужем поговорили, а он мне сказал: "Моя женщина не будет вести себя как проститутка, шляться по саунам. Я на тебе не женюсь, скинь карту, я буду сбрасывать деньги на ребенка". После этого он пропал на неделю, – рассказывает снайперша. Поделиться

Эмеральд могла потерять ребенка из-за поведения своего мужа

По словам военной, за ту неделю она едва не потеряла ребенка, поскольку столкнулась с неожиданной стрессовой ситуацией.

Она даже обратилась за помощью к психологу, который посоветовал ей разорвать эти отношения, однако Евгения все равно решила простить мужу его слова и поступки.

Как оказалось, через неделю Евгений Степанюк снова появился в жизни Эмеральд и на коленях извинялся за содеянное.

Я не была уверена, хотела ли выходить замуж. Было 50 на 50, но я была уже беременна и понимала, что моей второй дочери нужна полноценная семья. Я дала второй шанс, – объясняет свое решение Евгения. Поделиться

Снайпер также признается, что в день свадьбы она узнала об еще одной проблеме - алкоголизме Евгения Стипанюка.