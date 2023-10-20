Снайперка Євгенія Емеральд ледь не втратила дитину через чоловіка-військового — відео

Емеральд розповіла, як з неї знущався чоловік-військовий

Для більшості українців Євгенія Емаральд та Євгеній Стипанюк були зразковою сімейною парою, яка надихала та вражала своєю історією кохання.

Однак, як виявилося, це була лише ілюзія.

З перших днів стосунків відома снайперка була жертвою аб’юзу, проте боялася про це розповісти, адже хотіла зберегти родину.

Євгенія Емеральд стверджує, що все прекрасне скінчилося різко, коли вона повернулася до Києва на 2 місяці вагітності у вересні 2022 року.

Стався такий випадок – я пішла з дівчатами в СПА. Ввечері ми з чоловіком поговорили, а він мені сказав: "Моя жінка не буде поводитися як п*вія, шлятися по саунах. Я на тобі не одружуся, скинь карту, я буду скидати гроші на дитину". Після цього він пропав на тиждень, – розповідає снайперка. Поширити

Емеральд могла втрати дитину через поведінку свого чоловіка

За словами військової, за той тиждень вона ледь не втратила дитину, оскільки стикнулася з неочікуваною для себе стресовою ситуацією.

Вона навіть звернулася за допомогою до психолога, який порадив їй розірвати ці стосунки, однак Євгенія все одно вирішила пробачити чоловікові його словами та вчинки.

Як виявилося, за тиждень Євген Степанюк знову з’явився у житті Емеральд та на колінах випрошував пробачення за скоєне.

Я не була впевнена, чи хотіла виходити заміж. Було 50 на 50, але я була вже вагітна і розуміла, що моїй другій доньці треба повноцінна сім'я. Я дала другий шанс, – пояснює своє рішення Євгенія. Поширити

Снайперка також зізнається, що у день весілля вона дізналася про ще одну проблему – алкоголізм Євгена Стипанюка.