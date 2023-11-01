Міноборони розпочинає розслідування проти чоловіка відомої снайперки Емеральд

1 листопада офіційно стало відомо, що Міноборони України вирішило розпочати службове розслідування проти чоловіка відомої снайперки Євгенії Емеральд, якого вона звинуватила у домашньому насиллі та незаконному отриманні зарплати від ЗСУ.

Емеральд добилася початку розслідування проти свого чоловіка

За словами ведучого шоу "Говорить вся Україна" Олексія Суханова, його команді вдалося виявити факти незаконної діяльності Євгена Стипанюка.

Ми не будемо оприлюднювати ці матеріали, поки тривають слідчі дії. Ми передали всі зібрані дані до Міністерства оборони України. Там за цими фактами розпочинають службове розслідування, – повідомив він. Поширити

Очільник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк офіційно підтвердив журналістам, що вони отримали всі матеріали та передали їх до головної інспекції, яка проводить розслідування.

Наразі відомство перевіряє інформацію про те, що Стипанюк отримував додаткові бойові виплати, перебуваючи в тилу.

Наразі потрібно встановити, чи це правда. Але Міноборони знає, що така проблема є. Нова команда працює над тим, щоб виправити цю систему. Вже було знайдено понад 120 мільйонів гривень, які були виплачені неправомірно, – зазначив Павлюк Поширити

Що важливо знати про Євгена Стипанюка

Нещодавно відома українська снайперка Євгенія Емеральд публічно зізналася, що стала жертвою домашнього насилля з боку свого чоловіка-військового Євгена Стипанюка.

Ба більше, останній погрожував їй вбивством, звинувачував у зраді та ображав.

Як стверджує Емеральд, всю її вагітність він керував авто у нетверезому стані.

Також снайперка у своїх соцмережах поділилася історіями інших жінок. До прикладу, одна дівчина стверджує, що Стипанюк зґвалтував її в лісі, а іншу – вдома, куди запросив на побачення.

Сам військовий досі відмовляється прокоментувати ці звинувачення.Стипанюк запевняє, що поки його хвилює лише перемога України.

До слова, він також є охоронцем Олега Ляшка.