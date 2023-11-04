Дрони за три дні. Міноборони України пришвидшило передачу БпЛА на фронт

З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минає всього три дні. Раніше цей процес міг тривати тижнями або місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.

Дрони оперативно потраплятимуть на фронт

Міноборони з Генштабом ЗСУ вдалося пришвидшити процес передачі дронів на фронт, який зайняв всього три дні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як зазначається, з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні. Раніше цей процес міг тривати тижнями або місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.

У Міноборони зазначили, що міністр Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ, техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу.

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Українська зброя швидше потраплятиме на фронт

Зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. На період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань.

Про це повідомляє Міноборони України.

Як зазначається, з 1 листопада Міноборони суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію. Військові лише погоджують перелік параметрів (раніше – військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк додав, що скасували непотрібні випробування та скоротили кількість перевірок. Також ввели зміни, аби українська зброя швидше потрапляла до військ.

Також, зокрема, скасували вимогу про гарантійний термін для зброї (10 років). Під час війн зброя з конвеєрів йде відразу на фронт, тому показники терміну зберігання не мають значення.

Тепер Міноборони та ЗСУ наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере відповідальність за якість зброї, випробування та всі ризики постачання.