Нова зброя українського виробництва потрапить на фронт швидше — Міноборони

З 1 листопада Міністерство оборони суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію.

Українська зброя швидше потраплятиме на фронт

Зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. На період війни спростили виробничий цикл і процес випробувань.

Про це повідомляє Міноборони України у Telegram.

Як зазначається, з 1 листопада Міноборони суттєво скоротило терміни постачання техніки та зброї в ЗСУ. Тепер сам виробник визначатиме, за якими технічними параметрами він здаватиме замовнику продукцію. Військові лише погоджують перелік параметрів (раніше – військові прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів).

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк додав, що скасували непотрібні випробування та скоротили кількість перевірок. Також ввели зміни, аби українська зброя швидше потрапляла до військ.

Також, зокрема, скасували вимогу про гарантійний термін для зброї (10 років). Під час війн зброя з конвеєрів йде відразу на фронт, тому показники терміну зберігання не мають значення.

Тепер Міноборони та ЗСУ наполягатимуть на підтвердженні лише трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації. Виробник бере відповідальність за якість зброї, випробування та всі ризики постачання.

Українська зброя: що відомо

На озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Так, 28 жовтня партію з 1500 українських дронів відправлено на фронт.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Безпілотники закуплено коштом державної програми “Армія дронів”. Коптери допоможуть нашим воїнам тримати оборону та ефективно уражати позиції й техніку росіян. Поширити

Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть українців у щотижневих звітах від ударних рот “Армії дронів”.

Далі – тільки більше українських безпілотників на фронті. Не зупиняємося, – зазначив міністр. Поширити

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.