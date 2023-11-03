Новое оружие украинского производства попадет на фронт быстрее — Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Новое оружие украинского производства попадет на фронт быстрее — Минобороны

Министерство обороны Украины
Гаубица Богдана
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С 1 ноября Министерство обороны существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Теперь сам производитель будет определять, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию.

Украинское оружие будет скорее попадать на фронт

Оружие украинского производства будет попадать на фронт быстрее. В период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечается, с 1 ноября Минобороны существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Теперь сам производитель будет определять, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию. Военные только согласовывают перечень параметров (ранее военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров).

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк добавил, что упразднили ненужные испытания и сократили количество проверок. Также ввели изменения, чтобы украинское оружие быстрее попадало в войска.

Также, в частности, было отменено требование о гарантийном сроке для оружия (10 лет). Во время войн оружие с конвейеров идет сразу на фронт, поэтому показатели срока хранения не имеют значения.

Теперь Минобороны и ВСУ будут настаивать на подтверждении трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Производитель берет ответственность за качество оружия, испытания и все риски снабжения.

Украинское оружие: что известно

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Так, 28 октября партия из 1500 украинских дронов отправлена на фронт.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Передали 1 500+ украинских FPV-дронов Shrike на Донецкое направление.

Беспилотники закуплены за счет государственной программы "Армия дронов". Коптеры помогут нашим воинам держать оборону и эффективно поражать позиции и технику россиян.

Дроны-камикадзе производит украинский defense-tech стартап. Один беспилотник стоит всего несколько сотен долларов, но результаты работы будут неприятно поражать оккупантов и радовать украинцев в еженедельных отчетах от ударных рот Армии дронов.

Дальше – только больше украинских беспилотников на фронте. Не останавливаемся, – отметил министр.

Также ранее сообщалось, что Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

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