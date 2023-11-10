РФ лякає українців у Газі та пропонує свою евакуацію в обмін на інтерв’ю — ГУР

У Секторі Газа росіяни проводять інформаційну операцію проти українців з метою дискредитації нашої держави.
ГУР виявило інформаційну операцію РФ проти українців
Як зазначається, РФ проводить інформаційну операцію проти українців, які перебувають у Секторі Гази.
Як зазначили у розвідці, громадяни РФ телефонують українцям, які наразі перебувають у Секторі Газа, та поширюють серед них панічні настрої, використовуючи фейкові меседжі, зокрема:
"Україна вас кинула";
"Порятунку більше не буде";
"Росія готова вас евакуювати".
Водночас російські абоненти дають зрозуміти, що в обмін за можливість нібито евакуації із Сектору Газа необхідно буде надати інтерв’ю для російського інформаційного агентства. Детальніше про зміст інтерв’ю чи можливі запитання росіяни нічого не кажуть.
У розвідці закликали співгромадян у Секторі Газа повідомляти про всі випадки телефонного шантажу, провокацій та залякування з боку невідомих росіян.
Евакуація українців із Гази
7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього ізраїльські військові розпочали свою операцію проти терористів.
В рамках операції Сектор Гази було заблоковано. Усі контрольно-пропускні пункти на кордоні палестинського анклаву припинили роботу. Через це там застрягла велика кількість іноземців, зокрема українці.
Як зазначав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, на території Сектору Газа перебували 357 громадян України.
Евакуація першої групи українців відбулася 8 листопада. Тоді вдалося вивезти 43 людей.
Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні вдалося вивезти із Сектору Газа вже понад 80 громадян, які застрягли там через війну Ізраїлю з ХАМАС. Евакуація продовжується.
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