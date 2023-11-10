РФ пугает украинцев в Газе и предлагает свою эвакуацию в обмен на интервью – ГУР

В секторе Газа россияне проводят информационную операцию против украинцев с целью дискредитации нашего государства.
ГУР выявило информационную операцию РФ против украинцев
Как отмечается, РФ проводит информационную операцию против находящихся в Секторе Газы украинцев.
Как отметили в разведке, граждане РФ звонят по телефону украинцам, которые находятся в Секторе Газа, и распространяют среди них панические настроения, используя фейковые месседжи, в частности:
"Украина вас бросила";
"Спасения больше не будет";
"Россия готова вас эвакуировать".
В то же время, российские абоненты дают понять, что в обмен за возможность якобы эвакуации из Сектора Газа необходимо будет предоставить интервью для российского информационного агентства. Детальнее о содержании интервью или возможных вопросах россияне ничего не говорят.
В разведке призвали сограждан в Секторе Газа сообщать о всех случаях телефонного шантажа, провокаций и запугивания со стороны неизвестных россиян.
Эвакуация украинцев из Газы
7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого израильские военные начали свою операцию против террористов.
В рамках операции Сектор Газа был заблокирован. Все контрольно-пропускные пункты на границе палестинского анклава приостановили работу. Поэтому там застряло большое количество иностранцев, в частности украинцы.
Как отмечал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, на территории сектора Газа находились 357 граждан Украины.
Эвакуация первой группы украинцев прошла 8 ноября. Тогда удалось вывезти 43 человека.
Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось вывезти из Сектора Газа уже более 80 граждан, застрявших там из-за войны Израиля из ХАМАС. Эвакуация продолжается.
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