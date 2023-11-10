РФ пугает украинцев в Газе и предлагает свою эвакуацию в обмен на интервью – ГУР
Категория
Мир
Дата публикации

РФ пугает украинцев в Газе и предлагает свою эвакуацию в обмен на интервью – ГУР

ГУР
ХАМАС
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В секторе Газа россияне проводят информационную операцию против украинцев с целью дискредитации нашего государства.

ГУР выявило информационную операцию РФ против украинцев

Как отмечается, РФ проводит информационную операцию против находящихся в Секторе Газы украинцев.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что россияне на Ближнем Востоке реализуют очередную информационную операцию с целью дискредитации нашего государства, - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, граждане РФ звонят по телефону украинцам, которые находятся в Секторе Газа, и распространяют среди них панические настроения, используя фейковые месседжи, в частности:

  • "Украина вас бросила";

  • "Спасения больше не будет";

  • "Россия готова вас эвакуировать".

В то же время, российские абоненты дают понять, что в обмен за возможность якобы эвакуации из Сектора Газа необходимо будет предоставить интервью для российского информационного агентства. Детальнее о содержании интервью или возможных вопросах россияне ничего не говорят.

Итак, террористическая Москва традиционно стремится воспользоваться обострением базовых потребностей человека в условиях вооруженного конфликта, чтобы перейти к следующему этапу кампании по дискредитации Украины, а именно создать соответствующие пропагандистские материалы для дальнейшей трансляции выгодной агрессору лжи, отметили в ГУР.

В разведке призвали сограждан в Секторе Газа сообщать о всех случаях телефонного шантажа, провокаций и запугивания со стороны неизвестных россиян.

Эвакуация украинцев из Газы

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого израильские военные начали свою операцию против террористов.

В рамках операции Сектор Газа был заблокирован. Все контрольно-пропускные пункты на границе палестинского анклава приостановили работу. Поэтому там застряло большое количество иностранцев, в частности украинцы.

Как отмечал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, на территории сектора Газа находились 357 граждан Украины.

Эвакуация первой группы украинцев прошла 8 ноября. Тогда удалось вывезти 43 человека.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине удалось вывезти из Сектора Газа уже более 80 граждан, застрявших там из-за войны Израиля из ХАМАС. Эвакуация продолжается.

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