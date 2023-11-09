Первая эвакуация украинцев из Газы. ГУР показало фотографии со спецоперации

В настоящее время эвакуированные украинцы в безопасности и находятся на территории Египта. Операция по вывозу граждан из Газы продолжается.
ГУР вывезло группу украинцев из Газы
Главное управление разведки Минобороны Украины показало фотографии с эвакуации первой группы украинцев из Газы. В рамках договоренностей также удалось вывезти из зоны боевых действий граждан Молдовы.
Об этом сообщает в Telegram ГУР МО.
Из Газы эвакуировали первую группу украинцев, вчера удалось вывезти из зоны боевых действий 43 украинца. О спасении граждан сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В настоящее время эвакуированные украинцы в безопасности и находятся на территории Египта. Операция по вывозу граждан из Газы продолжается.
Кроме того, известно, что Украина помогла вывезти из зоны боевых действий 36 граждан Молдовы. Президент Молдовы Майя Санду уже выразила благодарность за помощь.
Сколько украинцев находится в Газе
После начала боевых действий между террористами ХАМАС и армии Израиля в Газе на территории анклава застряли сотни украинцев, фактически стали заложниками ХАМАС.
Перед началом эвакуации на территории Газы насчитывалось около 357 украинцев. В основном это женщины и дети.
При этом сейчас есть 6 тысяч иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из Газы.
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