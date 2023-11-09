Первая эвакуация украинцев из Газы. ГУР показало фотографии со спецоперации

В настоящее время эвакуированные украинцы в безопасности и находятся на территории Египта. Операция по вывозу граждан из Газы продолжается.

ГУР вывезло группу украинцев из Газы

Главное управление разведки Минобороны Украины показало фотографии с эвакуации первой группы украинцев из Газы. В рамках договоренностей также удалось вывезти из зоны боевых действий граждан Молдовы.

Об этом сообщает в Telegram ГУР МО.

Из Газы эвакуировали первую группу украинцев, вчера удалось вывезти из зоны боевых действий 43 украинца. О спасении граждан сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В настоящее время эвакуированные украинцы в безопасности и находятся на территории Египта. Операция по вывозу граждан из Газы продолжается.

Операцию по спасению украинцев по приказу Министра обороны Украины осуществляют сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИД Украины под общим руководством президента Украины, – сообщили в разведке. Поделиться

Кроме того, известно, что Украина помогла вывезти из зоны боевых действий 36 граждан Молдовы. Президент Молдовы Майя Санду уже выразила благодарность за помощь.

Сколько украинцев находится в Газе

После начала боевых действий между террористами ХАМАС и армии Израиля в Газе на территории анклава застряли сотни украинцев, фактически стали заложниками ХАМАС.

Перед началом эвакуации на территории Газы насчитывалось около 357 украинцев. В основном это женщины и дети.

При этом сейчас есть 6 тысяч иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из Газы.