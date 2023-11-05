Война с ХАМАС будет стоить Израилю более 50 млрд долл — Calcalist

По предварительным оценкам, для Израиля война с группировкой ХАМАС в Секторе Газа обойдется в 200 млрд шекелей (51 млрд долларов).

Сколько Израиля будет стоить война с ХАМАС

Финансовое израильское издание Calcalist опубликовало прогноз, ссылаясь на предварительные данные Министерства финансов Израиля.

Эта оценка основана на предположении, что война с ХАМАСом будет продолжаться от 8 до 12 месяцев, без участия ливанской "Хезболлы", Ирана или Йемена. Также учитывается, что около 350 тысяч мобилизованных израильских резервистов в скором времени вернутся к работе.

Издание считает, что предварительная оценка в 200 млрд шекелей, которая составляет около 10% ВВП Израиля - "оптимистическая".

Отмечается, что половина расходов приходится на оборону, составляющую около 1 млрд шекелей в день. Еще 40-60 млрд шекелей составит потеря доходов, 17-20 млрд – компенсация бизнеса и 10-20 млрд шекелей – реабилитация пострадавших.

Атака ХАМАСа на Израиль и последующая война

7 октября боевики ХАМАС совершили неожиданное нападение на Израиль, во время которого убили около 1400 человек, преимущественно гражданских.

В ответ на это Израиль приступил к бомбардировке Газы и наземному наступлению на анклав с населением 2,3 млн человек. Сообщается, что в Газе погибли более 9 тыс. человек.

2 ноября ЦАХАЛ сообщил, что силы Израиля оцепили город Газа, прекращение войны не планируется.

Расширение операции началось после того, как переговоры по освобождению заложников зашли в тупик.

Даниэль Хагари официально подтвердил, что на сегодня наземная операция продвигается по плану.