Війна з ХАМАС коштуватиме Ізраїлю понад 50 млрд дол — Calcalist

За попередніми оцінками, для Ізраїлю війна з угрупуванням ХАМАС у Секторі Гази обійдеться у 200 мільярдів шекелів (51 млрд доларів).

Скільки Ізраїлю коштуватиме війна з ХАМАС

Фінансове ізраїльське видання Calcalist опублікувало прогноз, посилаючись на попередні дані Міністерства фінансів Ізраїлю.

Ця оцінка базується на припущенні, що війна з ХАМАСом триватиме від 8 до 12 місяців, без участі ліванської "Хезболли", Ірану чи Ємену. Також враховується, що близько 350 тисяч мобілізованих ізраїльських резервістів незабаром повернуться до роботи.

Видання вважає, що попередня оцінка у 200 млрд шекелів, яка становить близько 10% ВВП Ізраїлю — "оптимістична".

Зазначається, що половина витрат припадає на оборону, що становлять близько 1 млрд шекелів на день. Ще 40-60 млрд шекелів становитиме втрата доходів, 17-20 млрд – компенсація бізнесу і 10-20 млрд шекелів – реабілітація постраждалих.

Атака ХАМАСу на Ізраїль та подальша війна

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили несподіваний напад на Ізраїль, під час якого вбили близько 1400 людей, переважно цивільних.

У відповідь на це Ізраїль розпочав бомбардування Гази та наземний наступ на анклав з населенням 2,3 млн людей. Повідомляється, що у Газі загинули більше 9 тис людей.

2 листопада ЦАХАЛ повідомив, що сили Ізраїлю оточили місто Газа, припинення війну не планують.

Розширення операції почалося після того, як переговори про звільнення заручників зайшли у глухий кут.

Даніель Хагарі офіційно підтвердив, що станом на сьогодні наземна операція просувається за планом.