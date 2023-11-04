Ізраїльська авіація обстріляла швидку у Газі — в ООН відреагували

У п'ятницю, 3 листопада, Ізраїль завдав удару по машині швидкої допомоги у місті Газа, яка могла перевозити бойовиків. В Організації Об'єднаних Націй засудили обстріл медичної евакуації.
Ізраїль з авіації обстріляв машину швидкої допомоги
У ХАМАС заявили, що Ізраїль обстріляв колону машин швидкої допомоги в декількох місцях, зокрема біля воріт лікарні Аль-Шифа і на площі Ансар за кілометр від неї.
Ізраїль узяв на себе відповідальність за атаку по машині швидкої допомоги.
За даними джерела, 15 людей загинули і ще 50 отримали поранення, повідомляють органи охорони здоров'я, керовані ХАМАСом.
Реакція Організації Об'єднаних Націй
ООН засудила напад Ізраїлю на колону машин швидкої допомоги, що виїжджала з лікарні в Газі.
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