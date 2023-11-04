Ізраїльська авіація обстріляла швидку у Газі — в ООН відреагували

У п'ятницю, 3 листопада, Ізраїль завдав удару по машині швидкої допомоги у місті Газа, яка могла перевозити бойовиків. В Організації Об'єднаних Націй засудили обстріл медичної евакуації.

Ізраїль з авіації обстріляв машину швидкої допомоги

У ХАМАС заявили, що Ізраїль обстріляв колону машин швидкої допомоги в декількох місцях, зокрема біля воріт лікарні Аль-Шифа і на площі Ансар за кілометр від неї.

Ця машина швидкої допомоги, яка потрапила під обстріл Ізраїлю, була частиною конвою, який покидав лікарню Аль-Шифа, — сказав речник міністерства охорони здоров'я Гази Ашраф аль-Кідра. За його інформацією, 15 людей загинули і ще 50 отримали поранення. Поширити

Ізраїль узяв на себе відповідальність за атаку по машині швидкої допомоги.

За даними джерела, 15 людей загинули і ще 50 отримали поранення, повідомляють органи охорони здоров'я, керовані ХАМАСом.

Літак ЦАХАЛу завдав удару по машині швидкої допомоги, яка, як було встановлено силами, використовувалася терористичним осередком ХАМАС у безпосередній близькості від їхньої позиції у зоні бойових дій. Під час удару було вбито кілька бойовиків терористичної організації ХАМАС. У нас є інформація, яка демонструє, що ХАМАС перекидає терористичних агентів і зброю у машинах швидкої допомоги, — йдеться в заяві ЦАХАЛ. Поширити

Реакція Організації Об'єднаних Націй

ООН засудила напад Ізраїлю на колону машин швидкої допомоги, що виїжджала з лікарні в Газі.