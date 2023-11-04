Израильская авиация обстреляла скорую в Газе — в ООН отреагировали

В пятницу, 3 ноября, Израиль нанес удар по машине скорой помощи в городе Газа, которая могла перевозить боевиков. В Организации Объединенных Наций осудили обстрелы медицинской эвакуации.

Израиль из авиации обстрелял машину скорой помощи

В ХАМАСе заявили, что Израиль обстрелял колонну машин скорой помощи в нескольких местах, в частности у ворот больницы Аль-Шифа и на площади Ансар в километре от нее.

Эта машина скорой помощи, попавшая под обстрел Израиля, была частью конвоя, покидавшего больницу Аль-Шифа, - сказал представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра. По его информации, 15 человек погибли и еще 50 получили ранения. Поделиться

Израиль взял на себя ответственность за атаку по машине скорой помощи.

По данным источника, 15 человек погибли и еще 50 получили ранения, сообщают органы здравоохранения, управляемые ХАМАСом.

Самолет ЦАХАЛ нанес удар по машине скорой помощи, которая, как было установлено силами, использовалась террористической ячейкой ХАМАС в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий. Во время удара были убиты несколько боевиков террористической организации ХАМАС. У нас есть информация, которая демонстрирует, что ХАМАС опрокидывает террористических агентов и оружие в машинах скорой помощи, говорится в заявлении ЦАХАЛ. Поделиться

Реакция Организации Объединенных Наций

ООН осудила нападение Израиля на выезжающую из больницы в Газе колонну машин скорой помощи.