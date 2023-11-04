Израильская авиация обстреляла скорую в Газе — в ООН отреагировали
Категория
Мир
Дата публикации

Израильская авиация обстреляла скорую в Газе — в ООН отреагировали

Израиль
Читати українською
Источник:  Reuters

В пятницу, 3 ноября, Израиль нанес удар по машине скорой помощи в городе Газа, которая могла перевозить боевиков. В Организации Объединенных Наций осудили обстрелы медицинской эвакуации.

Израиль из авиации обстрелял машину скорой помощи

В ХАМАСе заявили, что Израиль обстрелял колонну машин скорой помощи в нескольких местах, в частности у ворот больницы Аль-Шифа и на площади Ансар в километре от нее.

Эта машина скорой помощи, попавшая под обстрел Израиля, была частью конвоя, покидавшего больницу Аль-Шифа, - сказал представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра. По его информации, 15 человек погибли и еще 50 получили ранения.

Израиль взял на себя ответственность за атаку по машине скорой помощи.

По данным источника, 15 человек погибли и еще 50 получили ранения, сообщают органы здравоохранения, управляемые ХАМАСом.

Самолет ЦАХАЛ нанес удар по машине скорой помощи, которая, как было установлено силами, использовалась террористической ячейкой ХАМАС в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий. Во время удара были убиты несколько боевиков террористической организации ХАМАС. У нас есть информация, которая демонстрирует, что ХАМАС опрокидывает террористических агентов и оружие в машинах скорой помощи, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Реакция Организации Объединенных Наций

ООН осудила нападение Израиля на выезжающую из больницы в Газе колонну машин скорой помощи.

Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на конвой скорой помощи у больницы Аль-Шифа. Уже почти месяц гражданское население Газы, в том числе дети и женщины, осаждают, им отказывают в помощи, убивают и бомбят их дома. Это должно прекратиться, – написал Антониу Гутерриш в соцсети X.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израильские военные постепенно окружают Газу
Генштаб армии Израиля
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Как Израиль изменит тактику в Газе – прогнозы США
Израиль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Моссад создал спецподразделение NILI. Началась "охота" на членов ХАМАС, причастных к смертоносной атаке на Израиль
Моссад

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.