Израильская авиация обстреляла скорую в Газе — в ООН отреагировали

В пятницу, 3 ноября, Израиль нанес удар по машине скорой помощи в городе Газа, которая могла перевозить боевиков. В Организации Объединенных Наций осудили обстрелы медицинской эвакуации.
Израиль из авиации обстрелял машину скорой помощи
В ХАМАСе заявили, что Израиль обстрелял колонну машин скорой помощи в нескольких местах, в частности у ворот больницы Аль-Шифа и на площади Ансар в километре от нее.
Израиль взял на себя ответственность за атаку по машине скорой помощи.
По данным источника, 15 человек погибли и еще 50 получили ранения, сообщают органы здравоохранения, управляемые ХАМАСом.
Реакция Организации Объединенных Наций
ООН осудила нападение Израиля на выезжающую из больницы в Газе колонну машин скорой помощи.
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