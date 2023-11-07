Посол Украины заявил о начале эвакуации украинцев из сектора Газа

Эвакуация украинцев из сектора Газа началась 7 ноября.
Что известно об эвакуации украинцев из Газы
По словам посла Украины в Египте Николая Нагорного, процесс продлится несколько дней и пока не состоялась успешная эвакуация, представители посольства не могут разглашать деталей.
Ранее этот дипломат сообщал, что в списках на эвакуацию у посольства есть 358 человек (данные по состоянию на 1 ноября – ред.). Тогда же посол говорил, что все алгоритмы, как это будет осуществляться, уже отработаны.
Ситуация с эвакуацией из Сектора Газа
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ранее сообщил, что в целом количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Газы, составляет 308 человек. По словам посла, в последующие дни он может увеличиться до 400 граждан.
Утром 19 октября в МИД Молдовы сообщили, что министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии договорились объединить усилия для эвакуации своих граждан из сектора Газа.
К слову, первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября. Утром 16 октября вылетел второй эвакуационный рейс со 155 украинцами на борту.
Третий эвакуационный рейс с гражданами Украины вылетел вечером 16 октября.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-