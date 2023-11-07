Посол Украины заявил о начале эвакуации украинцев из сектора Газа

Что известно об эвакуации украинцев из Газы

По словам посла Украины в Египте Николая Нагорного, процесс продлится несколько дней и пока не состоялась успешная эвакуация, представители посольства не могут разглашать деталей.

Да, эвакуация началась, она продлится несколько дней. Ситуация очень нестабильна, существует много рисков, которые могут повлиять на эвакуацию. Делается все возможное для осуществления безопасной, организованной, скоординированной эвакуации граждан Украины из Газы, сообщил Нагорный. Поделиться

Ранее этот дипломат сообщал, что в списках на эвакуацию у посольства есть 358 человек (данные по состоянию на 1 ноября – ред.). Тогда же посол говорил, что все алгоритмы, как это будет осуществляться, уже отработаны.

Ситуация с эвакуацией из Сектора Газа

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ранее сообщил, что в целом количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Газы, составляет 308 человек. По словам посла, в последующие дни он может увеличиться до 400 граждан.

Относительно сектора Газа ситуация, к сожалению, еще больше усложняется. У нас в списке эвакуации количество людей уже перевалило за 300. Сейчас 308, но она увеличивается постоянно. Я думаю, что может подойти к отметке 400 в течение следующего дня-двух. Надеюсь, что эвакуация все же начнется. Поделиться

Утром 19 октября в МИД Молдовы сообщили, что министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии договорились объединить усилия для эвакуации своих граждан из сектора Газа.

К слову, первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября. Утром 16 октября вылетел второй эвакуационный рейс со 155 украинцами на борту.

Третий эвакуационный рейс с гражданами Украины вылетел вечером 16 октября.