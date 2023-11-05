Израиль сообщает о резком изменении ситуации в Газе — видео

Как заявил вечером 5 ноября ЦАХАЛ, ему удалось полностью оцепить город Газа, а также разделить анклав пополам.

Что прямо сейчас происходит в Газе

По словам официального представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари и начальника штаба израильской армии Герца Халева, ситуация действительно кардинально изменилась.

Хагари уже подтвердил, что солдаты Израиля полностью оцепили город Газа и разделили его пополам.

Кроме того, сообщается, что войска во главе с разведывательным подразделением бригады "Голане" "достигли береговую линию и удерживают ее".

Сегодня существует северная Газа и южная Газа, – заявил Даниэль Хагари. Поделиться

Он также продолжает уверять, что ЦАХАЛ по-прежнему позволит гражданскому населению покинуть северную часть Газы и уехать на юг.

Как официально подтвердил глава штаба израильской армии Герцы Халеви, его силы "готовы в любой момент перейти в наступление на севере" страны, учитывая тот факт, что они в течение последнего месяца находились под регулярными ракетными обстрелами со стороны ливанской Хезболлы.

Мы задались целью восстановить значительно лучшую ситуацию с безопасностью на границах, не только в Секторе Газы, - заявил Халеви во время оценки в 210-й дивизии на севере Израиля. Поделиться

По его словам, израильские силы готовы в любое время перейти в наступление на севере.

Мы понимаем, что это может произойти, и мы доверяем вам, что оборона здесь сильная, – заявил он. Поделиться

5 ноября также появилась информация о том, что боевики ХАМАС используют больницы на территории Газы в качестве командных пунктов для управления боевыми действиями.

Об этом сообщили представители ЦАХАЛ.