Израиль сообщает о резком изменении ситуации в Газе — видео

Как заявил вечером 5 ноября ЦАХАЛ, ему удалось полностью оцепить город Газа, а также разделить анклав пополам.
Что прямо сейчас происходит в Газе
По словам официального представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари и начальника штаба израильской армии Герца Халева, ситуация действительно кардинально изменилась.
Хагари уже подтвердил, что солдаты Израиля полностью оцепили город Газа и разделили его пополам.
Кроме того, сообщается, что войска во главе с разведывательным подразделением бригады "Голане" "достигли береговую линию и удерживают ее".
Он также продолжает уверять, что ЦАХАЛ по-прежнему позволит гражданскому населению покинуть северную часть Газы и уехать на юг.
Как официально подтвердил глава штаба израильской армии Герцы Халеви, его силы "готовы в любой момент перейти в наступление на севере" страны, учитывая тот факт, что они в течение последнего месяца находились под регулярными ракетными обстрелами со стороны ливанской Хезболлы.
По его словам, израильские силы готовы в любое время перейти в наступление на севере.
5 ноября также появилась информация о том, что боевики ХАМАС используют больницы на территории Газы в качестве командных пунктов для управления боевыми действиями.
Об этом сообщили представители ЦАХАЛ.
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