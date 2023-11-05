Впервые в истории Израиль провел успешный бой в космосе — видео

5 ноября официально стало известно, что воздушные силы Израиля сбили ракету за пределами атмосферы Земли.

Что известно об отражении Израилем атаки в космосе

Согласно данным издания The Telegraph, Израиль действительно первым в мире сбил баллистическую ракету в космосе.

Журналисты узнали о том, что хуститы выпустили ракету из Йемена.

Что важно понимать, она пролетела около 1600 км и была нацелена на израильский город Эйлат.

Израильские ВВС смогли успешно сбить ракету вне атмосферы Земли, используя систему противоракетной обороны Arrow.

На этой неделе Израиль использовал систему противоракетной обороны Arrow с целью сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе, - сказано в материале издания. Поделиться

How Israel shot down a ballistic missile in space for the first time https://t.co/vM6jqw4etr — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) November 5, 2023

Следует также отметить, что на фоне этой резонансной новости в Тель-Авиве вспыхнул громкий скандал в кругах власти.

Как выяснилось впоследствии, его причиной стало то, что министр еврейского наследия Амихай Элияху предложил нанести ядерный удар по Газе.

После таких предложений его сразу отстранили от заседаний правительства.

Что также важно понимать, официальный Вашингтон не поддерживает идею остановки огня Израилем в нынешнем противостоянии против боевиков ХАМАС. Однако Белый дом выступает за введение «гуманитарных пауз».

Сколько Израилю придется потратить на войну с ХАМАС

Согласно подсчетам израильского издания Calcalist, на окончательное уничтожение ХАМАС Тель-Авиву придется потратить 200 миллиардов шекелей (51 млрд долларов).

Что важно понимать, этот прогноз основан на предположении, что война с ХАМАС будет продолжаться от 8 до 12 месяцев, без участия ливанской "Хезболлы", Ирана или Йемена.

Кроме того, учитывается, что около 350 тысяч мобилизованных израильских резервистов в скором времени вернутся к работе.

Журналисты обращают внимание на то, что предварительная оценка в 200 млрд. шекелей, которая составляет около 10% ВВП Израиля - "оптимистичная".