5 листопада офіційно стало відомо, що Повітряні сили Ізраїлю збили ракету за межами атмосфери Землі.

Що відомо про відбиття Ізраїлем атаки у космосі

Згідно з даними видання The Telegraph, Ізраїль дійсно першим у світі збив балістичну ракету в космосі.

Журналісти дізналися про те, що хусити випустили ракету з Ємену.

Що важливо розуміти, вона пролетіла майже 1600 км й була націлена на ізраїльське місто Ейлат.

Ізраїльські ВПС змогли успішно збити ракету за межами атмосфери Землі, використовуючи систему протиракетної оборони Arrow.

Цього тижня Ізраїль використовував систему протиракетної оборони Arrow з метою збити балістичну ракету поза атмосферою Землі, що вважається першим в історії боєм у космосі, – йдеться в матеріалі видання. Поширити

How Israel shot down a ballistic missile in space for the first time https://t.co/vM6jqw4etr — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) November 5, 2023

Варто також зазначити, що на тлі цієї резонансної новини у Тель-Авів спалахнув гучний скандал у колах влади.

Як з’ясувалося згодом, його причиною стало те, що міністр єврейської спадщини Аміхай Еліяху запропонував завдати ядерний удар по Газі.

Після таких пропозицій його одразу відсторонили від засідань уряду.

Що також важливо розуміти, офіційний Вашингтон не підтримує ідею припинення вогню Ізраїлем у нинішньому протистоянні проти бойовиків ХАМАС. Однак Білий дім виступає за введення «гуманітарних пауз».

Скільки Ізраїлю доведеться витрати на війну з ХАМАС

Згідно з підрахунками ізраїльського видання Calcalist, на остаточне знищення ХАМАС Тель-Авіву доведеться витратити 200 мільярдів шекелів (51 млрд доларів).

Що важливо розуміти, цей прогноз базується на припущенні, що війна з ХАМАСом триватиме від 8 до 12 місяців, без участі ліванської "Хезболли", Ірану чи Ємену.

Окрім того, враховується, що близько 350 тисяч мобілізованих ізраїльських резервістів незабаром повернуться до роботи.

Журналісти звертають увагу на те, що попередня оцінка у 200 млрд шекелів, яка становить близько 10% ВВП Ізраїлю — "оптимістична".