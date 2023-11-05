Ізраїль повідомляє про різку зміну ситуації у Газі

Як заявив увечері 5 листопада ЦАХАЛ, йому вдалося повністю оточити місто Газа, а також розділити анклав навпіл.

Що просто зараз відбувається в Газі

За словами офіційного речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі та начальника штабу ізраїльської армії Герці Халеві, ситуація дійсно кардинально змінилася.

Хагарі уже підтвердив, що солдати Ізраїля повністю оточили місто Газа і розділили його навпіл.

Окрім того, повідомляється, що війська на чолі з розвідувальним підрозділом бригади "Голані" "досягли берегової лінії і утримують її".

Сьогодні існує північна Газа і південна Газа, - заявив Даніель Хагарі. Поширити

Він також продовжує запевняти, що ЦАХАЛ, як і раніше, дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази і поїхати на південь.

офіційно підтвердив очільник штабу ізраїльської армії Герці Халеві, його сили "готові в будь-який момент перейти в наступ на півночі" країни, враховуючи той факт, що вони протягом останнього місяця знаходилися під регулярними ракетними обстрілами з боку ліванської Хезболли.

Ми поставили собі за мету відновити значно кращу ситуацію з безпекою на кордонах, не лише в Секторі Гази, - заявив Халеві під час оцінки в 210-й дивізії на півночі Ізраїлю. Поширити

За його словами, ізраїльські сили готові в будь-який момент перейти в наступ на півночі.

Ми розуміємо, що це може статися, і ми довіряємо вам, що оборона тут сильна, - заявив він. Поширити

До слова, 5 листопада також зявилася інформація про те, що бойовики ХАМАС використовують лікарні на території Гази у якості командних пунктів для керування бойовими діями.

Про це повідомили представники ЦАХАЛ.