Ізраїль повідомляє про різку зміну ситуації у Газі

Як заявив увечері 5 листопада ЦАХАЛ, йому вдалося повністю оточити місто Газа, а також розділити анклав навпіл.
Що просто зараз відбувається в Газі
За словами офіційного речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі та начальника штабу ізраїльської армії Герці Халеві, ситуація дійсно кардинально змінилася.
Хагарі уже підтвердив, що солдати Ізраїля повністю оточили місто Газа і розділили його навпіл.
Окрім того, повідомляється, що війська на чолі з розвідувальним підрозділом бригади "Голані" "досягли берегової лінії і утримують її".
Він також продовжує запевняти, що ЦАХАЛ, як і раніше, дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази і поїхати на південь.
офіційно підтвердив очільник штабу ізраїльської армії Герці Халеві, його сили "готові в будь-який момент перейти в наступ на півночі" країни, враховуючи той факт, що вони протягом останнього місяця знаходилися під регулярними ракетними обстрілами з боку ліванської Хезболли.
За його словами, ізраїльські сили готові в будь-який момент перейти в наступ на півночі.
До слова, 5 листопада також зявилася інформація про те, що бойовики ХАМАС використовують лікарні на території Гази у якості командних пунктів для керування бойовими діями.
Про це повідомили представники ЦАХАЛ.
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