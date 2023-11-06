Авиация и артиллерия. Израиль ответил на обстрелы "Хезболлы" из Ливана
Категория
Мир
Дата публикации

Авиация и артиллерия. Израиль ответил на обстрелы "Хезболлы" из Ливана

Israel Defense Forces
Ливан
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Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по целям, принадлежащим террористической организации "Хезболла", параллельно с артиллерийскими ударами.

ЦАХАЛ ответил на обстрелы боевиков "Хезболлы"

В ответ на обстрелы из Ливана 6 ноября ЦАХАЛ ударил по целям террористической организации "Хезболла" авиацией и артиллерией

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В ответ на обстрелы из Ливана ранее сегодня истребители ЦАХАЛ нанесли удары по целям, принадлежащим террористической организации "Хезболла", параллельно с артиллерийскими ударами, – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавляют, что среди пораженных целей ряд объектов, содержащих технологические активы "Хезболлы", состав оружия, пусковые посты и инфраструктура террористов.

Израильские самолеты, танки и артиллерия ударили по "Хезболле"

Израильские самолеты, танки и артиллерия 4 ноября ударили по террористическим целям "Хезболлы" в ответ на атаки из Ливана.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В ответ на огонь со стороны Ливана в сторону территории Израиля ранее сегодня истребители ЦАХАЛ в последнее время нанесли удары по террористическим целям "Хезболлы", параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами ЦАХАЛ, – говорится в сообщении.

Под ударом оказалась террористическая инфраструктура, места хранения ракет и военные базы.

За несколько часов до этого ЦАХАЛ нашел несколько запусков ракет из Ливана в сторону территории Израиля.

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