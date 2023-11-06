Авиация и артиллерия. Израиль ответил на обстрелы "Хезболлы" из Ливана

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по целям, принадлежащим террористической организации "Хезболла", параллельно с артиллерийскими ударами.
ЦАХАЛ ответил на обстрелы боевиков "Хезболлы"
В ответ на обстрелы из Ливана 6 ноября ЦАХАЛ ударил по целям террористической организации "Хезболла" авиацией и артиллерией
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
В ведомстве также добавляют, что среди пораженных целей ряд объектов, содержащих технологические активы "Хезболлы", состав оружия, пусковые посты и инфраструктура террористов.
Израильские самолеты, танки и артиллерия ударили по "Хезболле"
Израильские самолеты, танки и артиллерия 4 ноября ударили по террористическим целям "Хезболлы" в ответ на атаки из Ливана.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Под ударом оказалась террористическая инфраструктура, места хранения ракет и военные базы.
За несколько часов до этого ЦАХАЛ нашел несколько запусков ракет из Ливана в сторону территории Израиля.
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