Авіація та артилерія. Ізраїль відповів на обстріли "Хезболли" з Лівану

Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по цілях, що належать терористичній організації “Хезболла”, паралельно з артилерійськими ударами.
ЦАХАЛ відповів на обстріли бойовиків “Хезболли”
У відповідь на обстріли з Лівану 6 листопада ЦАХАЛ вдарив по цілях терористичної організації "Хезболла" авіацією та артилерією
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.
У відомстві також додають, що серед цілей, які було уражено, низка об’єктів, що містять технологічні активи "Хезболли", склад зброї, пускові пости та інфраструктура терористів.
Ізраїльські літаки, танки і артилерія вдарили по "Хезболлі"
Ізраїльські літаки, танки і артилерія 4 листопада вдарили по терористичних цілях "Хезболли" у відповідь на атаки з Лівану.
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
Під ударом опинилася терористична інфраструктура, місця зберігання ракет і військові бази.
За кілька годин до цього ЦАХАЛ виявив кілька запусків ракет з Лівану в бік території Ізраїлю.
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