Авіація та артилерія. Ізраїль відповів на обстріли "Хезболли" з Лівану

Винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по цілях, що належать терористичній організації “Хезболла”, паралельно з артилерійськими ударами.

ЦАХАЛ відповів на обстріли бойовиків “Хезболли”

У відповідь на обстріли з Лівану 6 листопада ЦАХАЛ вдарив по цілях терористичної організації "Хезболла" авіацією та артилерією

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

У відповідь на обстріли з Лівану раніше сьогодні винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по цілях, що належать терористичній організації "Хезболла", паралельно з артилерійськими ударами, – йдеться у повідомленні. Поширити

У відомстві також додають, що серед цілей, які було уражено, низка об’єктів, що містять технологічні активи "Хезболли", склад зброї, пускові пости та інфраструктура терористів.

Ізраїльські літаки, танки і артилерія вдарили по "Хезболлі"

Ізраїльські літаки, танки і артилерія 4 листопада вдарили по терористичних цілях "Хезболли" у відповідь на атаки з Лівану.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

У відповідь на вогонь з боку Лівану в бік території Ізраїлю раніше сьогодні винищувачі ЦАХАЛу протягом останньої години завдали ударів по терористичних цілях "Хезболли", паралельно з танковими та артилерійськими ударами ЦАХАЛ, – йдеться у повідомленні. Поширити

Під ударом опинилася терористична інфраструктура, місця зберігання ракет і військові бази.

За кілька годин до цього ЦАХАЛ виявив кілька запусків ракет з Лівану в бік території Ізраїлю.