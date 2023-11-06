Израиль выдвинул условие для прекращения огня в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль выдвинул условие для прекращения огня в Газе

Беньямин Нетаньяху
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Источник:  The Times of Israel

Израильский лидер Беньямин Нетаньяху публично заявил, что ЦАХАЛ не прекратит огонь в Газе, если террористы ХАМАС не отпустят абсолютно всех удерживаемых ими заложников.

Тель-Авив пытается добиться от ХАМАС освобождения всех заложников

По словам израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который 5 ноября выступил с речью на военно-воздушной базе, его страна не согласится на прекращение огня в Газе, если террористическая группировка ХАМАС не освободит удерживаемых t. заложников.

Пока неизвестно, как террористы отреагировали на ультиматум Тель-Авива.

Уберите это (прекращение огня – ред.) из лексикона. Мы говорим это и противникам, и друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их; у нас нет альтернативы, — заявил Беньямина Нетаньяху.

Что прямо сейчас происходит в Газе

Ночью 5 ноября официально стало известно о том, что воинам ЦАХАЛ наконец-то удалось полностью окружить город Газа, а также разделить анклав пополам.

Сегодня существует северная Газа и южная Газа, - заявил спикер израильских сил Даниэль Хагари.

Кроме того, сообщается, что ЦАХАЛ уже готовится к наступлению и может начать его в любой момент.

Мы задались целью восстановить значительно лучшую ситуацию с безопасностью на границах, не только в Секторе Газы.

Как США влияют на ход войны

5 ноября также официально стало известно, что глава Госдепа Энтони Блинкен впервые после начала войны на Ближнем Востоке прибыл в Палестину, где встретился с президентом автономии Махмудом Аббасом.

Аббас во время этой встречи призвал к «немедленному прекращению разрушительной войны», отметил необходимость «скорого оказания гуманитарной помощи, включая медицинское обеспечение, пищу, воду, электроэнергию и топливо, сектор Газа», и заявил о «геноциде и разрушениях, которые наш палестинский народ в Газе испытывает от рук израильской военной машины, несмотря на международное право».

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