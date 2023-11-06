Израиль выдвинул условие для прекращения огня в Газе

Израильский лидер Беньямин Нетаньяху публично заявил, что ЦАХАЛ не прекратит огонь в Газе, если террористы ХАМАС не отпустят абсолютно всех удерживаемых ими заложников.
Тель-Авив пытается добиться от ХАМАС освобождения всех заложников
По словам израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который 5 ноября выступил с речью на военно-воздушной базе, его страна не согласится на прекращение огня в Газе, если террористическая группировка ХАМАС не освободит удерживаемых t. заложников.
Пока неизвестно, как террористы отреагировали на ультиматум Тель-Авива.
Что прямо сейчас происходит в Газе
Ночью 5 ноября официально стало известно о том, что воинам ЦАХАЛ наконец-то удалось полностью окружить город Газа, а также разделить анклав пополам.
Кроме того, сообщается, что ЦАХАЛ уже готовится к наступлению и может начать его в любой момент.
Как США влияют на ход войны
5 ноября также официально стало известно, что глава Госдепа Энтони Блинкен впервые после начала войны на Ближнем Востоке прибыл в Палестину, где встретился с президентом автономии Махмудом Аббасом.
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