Израиль выдвинул условие для прекращения огня в Газе

Израильский лидер Беньямин Нетаньяху публично заявил, что ЦАХАЛ не прекратит огонь в Газе, если террористы ХАМАС не отпустят абсолютно всех удерживаемых ими заложников.

Тель-Авив пытается добиться от ХАМАС освобождения всех заложников

По словам израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который 5 ноября выступил с речью на военно-воздушной базе, его страна не согласится на прекращение огня в Газе, если террористическая группировка ХАМАС не освободит удерживаемых t. заложников.

Пока неизвестно, как террористы отреагировали на ультиматум Тель-Авива.

Уберите это (прекращение огня – ред.) из лексикона. Мы говорим это и противникам, и друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их; у нас нет альтернативы, — заявил Беньямина Нетаньяху. Поделиться

Что прямо сейчас происходит в Газе

Ночью 5 ноября официально стало известно о том, что воинам ЦАХАЛ наконец-то удалось полностью окружить город Газа, а также разделить анклав пополам.

Сегодня существует северная Газа и южная Газа, - заявил спикер израильских сил Даниэль Хагари. Поделиться

Кроме того, сообщается, что ЦАХАЛ уже готовится к наступлению и может начать его в любой момент.

Мы задались целью восстановить значительно лучшую ситуацию с безопасностью на границах, не только в Секторе Газы. Поделиться

Как США влияют на ход войны

5 ноября также официально стало известно, что глава Госдепа Энтони Блинкен впервые после начала войны на Ближнем Востоке прибыл в Палестину, где встретился с президентом автономии Махмудом Аббасом.