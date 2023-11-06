Ізраїль висунув умову для припинення вогню в Газі

Ізраїльський лідер Беньямін Нетаньягу публічно заявив, що ЦАХАЛ не припинить вогонь в Газі, якщо терористи ХАМАС не відпустять абсолютно усіх заручників, яких вони утримують.

Тель-Авів намагається добитися від ХАМАС звільнення всіх заручників

За словами ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу, який 5 листопада виступив з промовою на військово-повітряній базі, його країна не погодиться на припинення вогню в Газі, якщо терористичне угруповання ХАМАС не звільнить заручників, яких воно утримує.

Наразі невідомо, як терористи відреагували на ультиматум Тель-Авіва.

Приберіть це (припинення вогню - ред.) з лексикону. Ми говоримо це і ворогам, і друзям. Ми будемо продовжувати, доки не переможемо їх; у нас немає альтернативи, — заявив Беньяміна Нетаньягу. Поширити

Що просто зараз відбувається в Газі

Уночі 5 листопада офіційно стало відомо про те, що воїнам ЦАХАЛ нарешті вдалося повністю оточити місто Газа, а також розділити анклав навпіл.

Сьогодні існує північна Газа і південна Газа, - заявив речник ізраїльських сил Даніель Хагарі. Поширити

Окрім того, повідомляється, що ЦАХАЛ уже готується до наступу й може розпочати його у будь-який момент.

Ми поставили собі за мету відновити значно кращу ситуацію з безпекою на кордонах, не лише в Секторі Гази. Поширити

Як США впливають на хід війни

5 листопада також офіційно стало відомо, що очільник Держдепу Ентоні Блінкен вперше після початку війни на Близькому Сході прибув у Палестину, де зустрівся з президентом автономії Махмудом Аббасом.