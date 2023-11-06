Ізраїль висунув умову для припинення вогню в Газі

Ізраїльський лідер Беньямін Нетаньягу публічно заявив, що ЦАХАЛ не припинить вогонь в Газі, якщо терористи ХАМАС не відпустять абсолютно усіх заручників, яких вони утримують.
Тель-Авів намагається добитися від ХАМАС звільнення всіх заручників
За словами ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу, який 5 листопада виступив з промовою на військово-повітряній базі, його країна не погодиться на припинення вогню в Газі, якщо терористичне угруповання ХАМАС не звільнить заручників, яких воно утримує.
Наразі невідомо, як терористи відреагували на ультиматум Тель-Авіва.
Що просто зараз відбувається в Газі
Уночі 5 листопада офіційно стало відомо про те, що воїнам ЦАХАЛ нарешті вдалося повністю оточити місто Газа, а також розділити анклав навпіл.
Окрім того, повідомляється, що ЦАХАЛ уже готується до наступу й може розпочати його у будь-який момент.
Як США впливають на хід війни
5 листопада також офіційно стало відомо, що очільник Держдепу Ентоні Блінкен вперше після початку війни на Близькому Сході прибув у Палестину, де зустрівся з президентом автономії Махмудом Аббасом.
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