Посол України заявив про початок евакуації українців з Сектору Газа

Що відомо про евакуацію українців з Гази

За словами посла України в Єгипті Миколи Нагорного, процес триватиме кілька днів і, поки не відбулася успішна евакуація, представники посольства не можуть розголошувати деталей.

Так, евакуація розпочалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази, – повідомив Нагорний. Поширити

Раніше цей дипломат повідомляв, що в списках на евакуацію у посольства є 358 людей (дані станом на 1 листопада – ред.) Тоді ж посол говорив, що всі алгоритми, як це буде здійснюватися, вже відпрацьовані.

Ситуація з евакуацією з Сектора Гази

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук раніше повідомив, що загалом кількість українців, які потребують евакуації з Гази становить 308 людей. За словами посла, у наступні дні вона може збільшитися до 400 громадян.

Стосовно Сектору Гази ситуація, на жаль, ще більше ускладнюється. У нас у списку на евакуацію кількість людей уже перевалила за 300. Зараз 308, але вона збільшується постійно. Я думаю, що може підійти до позначки 400 протягом наступного дня-двох. Сподіваюсь, що евакуація все ж таки почнеться. Поширити

Зранку 19 жовтня у МЗС Молдови повідомили, що міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії домовилися об'єднати зусилля задля евакуації своїх громадян із Сектору Гази.

До слова, перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня. Вранці 16 жовтня вилетів другий евакуаційний рейс зі 155 українцями на борту.

Третій евакуаційний рейс з громадянами України вилетів увечері 16 жовтня.