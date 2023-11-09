Перша евакуація українців з Гази. ГУР показало світлини зі спецоперації

Наразі евакуйовані українці в безпеці і перебувають на території Єгипту. Операція з вивозу громадян із Гази триває.
ГУР вивезло групу українців з Гази
Головне управління розвідки Міноборони України показало світлини з евакуації першої групи українців із Гази. В рамках операції також вдалося вивезти із зони бойових дій громадян Молдови.
Про це повідомляє у Telegram ГУР МО.
З Гази евакуювали першу групу українців, вчора вдалося вивезти із зони бойових дій 43 українців. Про порятунок громадян повідомив президент України Володимир Зеленський.
Наразі евакуйовані українці в безпеці і перебувають на території Єгипту. Операція з вивозу громадян із Гази триває.
Крім того, відомо, що Україна допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови. Президентка Молдови Майя Санду уже висловила вдячність за допомогу.
Скільки українців знаходиться у Газі
Після початку бойових дій між терористами ХАМАС та армії Ізраїлю у Газі на території анклаву застрягли сотні українців, вони фактично стали заручниками ХАМАС.
Перед початком евакуації на території Гази налічувалося близько 357 українців. Переважно це жінки та діти.
При цьому зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію із Гази.
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