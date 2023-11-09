Перша евакуація українців з Гази. ГУР показало світлини зі спецоперації

Наразі евакуйовані українці в безпеці і перебувають на території Єгипту. Операція з вивозу громадян із Гази триває.

ГУР вивезло групу українців з Гази

Головне управління розвідки Міноборони України показало світлини з евакуації першої групи українців із Гази. В рамках операції також вдалося вивезти із зони бойових дій громадян Молдови.

Про це повідомляє у Telegram ГУР МО.

З Гази евакуювали першу групу українців, вчора вдалося вивезти із зони бойових дій 43 українців. Про порятунок громадян повідомив президент України Володимир Зеленський.

Наразі евакуйовані українці в безпеці і перебувають на території Єгипту. Операція з вивозу громадян із Гази триває.

Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснюють співробітники ГУР МО України спільно з МЗС України під загальним керівництвом президента України, - повідомили в розвідці. Поширити

Крім того, відомо, що Україна допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови. Президентка Молдови Майя Санду уже висловила вдячність за допомогу.

Скільки українців знаходиться у Газі

Після початку бойових дій між терористами ХАМАС та армії Ізраїлю у Газі на території анклаву застрягли сотні українців, вони фактично стали заручниками ХАМАС.

Перед початком евакуації на території Гази налічувалося близько 357 українців. Переважно це жінки та діти.

При цьому зараз є 6 тисяч іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію із Гази.