Израиль по требованию США согласился на паузы во время бомбардировок Газа — Reuters
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Мир
Дата публикации

Израиль по требованию США согласился на паузы во время бомбардировок Газа — Reuters

Военная операция ЦАХАЛа на территории Газы
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Источник:  Reuters

Израиль согласился по просьбе США относительно ежедневной четырехчасовой паузы в бомбардировках объектов палестинских террористов ХАМАС на территории сектора Газа.

Что известно о военной операции Израиля против ХАМАС на территории Газы

По информации журналистов издания, США убедили Израиль в необходимости ежедневного перерыва для эвакуации жителей северной части Газы.

Израиль начнет вводить четырехчасовые паузы в районах северной части сектора Газа каждый день, причем объявление о перерывах будет производиться за 3 часа до их начала, - отметил представитель Совета нацбезопасности США при Белом доме Джон Кирби.

Он также добавил, что перерывы в бомбардировках дадут жителям Газы возможность покинуть опасные районы.

Кроме этого в Газу можно будет безопасно доставлять гуманитарную помощь, а также проводить усилия по освобождению заложников из плена ХАМАС.

Мы считаем, что это важные первые шаги, и мы хотим, чтобы они продолжались до тех пор, пока это необходимо, - убежден Кирби.

При этом, по его словам, прекращение огня между Израилем и ХАМАСом нецелесообразно, поскольку это поможет боевикам и "узаконит то, что они сделали 7 октября".

Израиль заявил об усилении военной операции против ХАМАС в Газе

По информации издания The Times of Israel со ссылкой на спикера ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари, израильские военные будут углублять операции на территории Газы против террористов ХАМАС.

Он отметил, что военные ЦАХАЛа будут атаковать новые и новые опорные пункты палестинских террористов.

По его словам, жители Сектора Газа, пользующиеся гуманитарным маршрутом, чтобы отправиться на юг, "видят, что ХАМАС потерял контроль" над северной частью Газы, и юг стал более безопасным.

Несмотря на относительное понижение количества ракетных обстрелов Израиля из Газы, он призывает общественность не успокаиваться.

В ответ на заявления ХАМАС о том, что десятки бронемашин ЦАХАЛ были выведены из строя, Хагари заявил, что их готовность составляет 90%, машины ремонтируют в полевых условиях или доставляют в Израиль для более серьезного ремонта.

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