Израиль по требованию США согласился на паузы во время бомбардировок Газа — Reuters

Израиль согласился по просьбе США относительно ежедневной четырехчасовой паузы в бомбардировках объектов палестинских террористов ХАМАС на территории сектора Газа.
Что известно о военной операции Израиля против ХАМАС на территории Газы
По информации журналистов издания, США убедили Израиль в необходимости ежедневного перерыва для эвакуации жителей северной части Газы.
Он также добавил, что перерывы в бомбардировках дадут жителям Газы возможность покинуть опасные районы.
Кроме этого в Газу можно будет безопасно доставлять гуманитарную помощь, а также проводить усилия по освобождению заложников из плена ХАМАС.
При этом, по его словам, прекращение огня между Израилем и ХАМАСом нецелесообразно, поскольку это поможет боевикам и "узаконит то, что они сделали 7 октября".
Израиль заявил об усилении военной операции против ХАМАС в Газе
По информации издания The Times of Israel со ссылкой на спикера ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари, израильские военные будут углублять операции на территории Газы против террористов ХАМАС.
Он отметил, что военные ЦАХАЛа будут атаковать новые и новые опорные пункты палестинских террористов.
По его словам, жители Сектора Газа, пользующиеся гуманитарным маршрутом, чтобы отправиться на юг, "видят, что ХАМАС потерял контроль" над северной частью Газы, и юг стал более безопасным.
Несмотря на относительное понижение количества ракетных обстрелов Израиля из Газы, он призывает общественность не успокаиваться.
В ответ на заявления ХАМАС о том, что десятки бронемашин ЦАХАЛ были выведены из строя, Хагари заявил, что их готовность составляет 90%, машины ремонтируют в полевых условиях или доставляют в Израиль для более серьезного ремонта.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-