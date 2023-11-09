Ізраїль на вимогу США погодився на паузи під час бомбардувань Гази — Reuters

Ізраїль погодився на прохання США щодо щоденної чотирьохгодинної паузи у бомбардуваннях об'єктів палестинських терористів ХАМАС на території сектора Гази.
Що відомо про військову операцію Ізраїлю проти ХАМАС на території Гази
За інформацією журналістів видання, США переконали Ізраїль у необхідності щоденної перерви для проведення евакуації жителів північної частини Гази.
Він також додав, що перерви у бомбардуваннях дадуть жителям Гази можливість покинути небезпечні районі.
Окрім цього до Гази можна буде беспечно доставляти гуманітарну допомогу, а також проводити зусилля щодо звільнення заручників з полону ХАМАС,
При цьому, за його словами, припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС недоцільно, оскільки це допоможе бойовикам і "узаконить те, що вони зробили 7 жовтня".
Ізраїль заявив про посилення військової операції проти ХАМАС у Газі
За інформацією видання The Times of Israel із посиланням на речника ЦАХАЛу, контр-адмірала Даніеля Хагарі, ізраїльські військові поглиблюватимуть операції на території Гази проти терористів ХАМАС.
Він зазначив, що військові ЦАХАЛу атакуватимуть нові і нові опорні пункти палестинських терористів.
За його словами, жителі Сектора Газа, які користуються гуманітарним маршрутом, щоб вирушити на південь, "бачать, що ХАМАС втратив контроль" над північною частиною Гази, і південь став безпечнішим.
Попри відносне зниження кількості ракетних обстрілів Ізраїлю з Гази, він закликає громадськість не заспокоюватися.
У відповідь на заяви ХАМАСу про те, що десятки бронемашин ЦАХАЛу були виведені з ладу, Хагарі заявив, що їхня готовність становить 90%, машини ремонтують у польових умовах або доправляють в Ізраїль для серйознішого ремонту.
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