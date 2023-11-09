Ізраїль на вимогу США погодився на паузи під час бомбардувань Гази — Reuters
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Ізраїль на вимогу США погодився на паузи під час бомбардувань Гази — Reuters

Операція ЦАХАЛ на території Гази
Джерело:  Reuters

Ізраїль погодився на прохання США щодо щоденної чотирьохгодинної паузи у бомбардуваннях об'єктів палестинських терористів ХАМАС на території сектора Гази.

Що відомо про військову операцію Ізраїлю проти ХАМАС на території Гази

За інформацією журналістів видання, США переконали Ізраїль у необхідності щоденної перерви для проведення евакуації жителів північної частини Гази.

Ізраїль почне вводити чотиригодинні паузи в районах північної частини сектора Гази кожен день, причому оголошення про перерви буде робитися за 3 години до їх початку, - зазначив речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі.

Він також додав, що перерви у бомбардуваннях дадуть жителям Гази можливість покинути небезпечні районі.

Окрім цього до Гази можна буде беспечно доставляти гуманітарну допомогу, а також проводити зусилля щодо звільнення заручників з полону ХАМАС,

Ми вважаємо, що це важливі перші крок, і ми хочемо, щоб вони тривали до тих пір, поки це необхідно, - переконаний Кірбі.

При цьому, за його словами, припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС недоцільно, оскільки це допоможе бойовикам і "узаконить те, що вони зробили 7 жовтня".

Ізраїль заявив про посилення військової операції проти ХАМАС у Газі

За інформацією видання The Times of Israel із посиланням на речника ЦАХАЛу, контр-адмірала Даніеля Хагарі, ізраїльські військові поглиблюватимуть операції на території Гази проти терористів ХАМАС.

Він зазначив, що військові ЦАХАЛу атакуватимуть нові і нові опорні пункти палестинських терористів.

За його словами, жителі Сектора Газа, які користуються гуманітарним маршрутом, щоб вирушити на південь, "бачать, що ХАМАС втратив контроль" над північною частиною Гази, і південь став безпечнішим.

Попри відносне зниження кількості ракетних обстрілів Ізраїлю з Гази, він закликає громадськість не заспокоюватися.

У відповідь на заяви ХАМАСу про те, що десятки бронемашин ЦАХАЛу були виведені з ладу, Хагарі заявив, що їхня готовність становить 90%, машини ремонтують у польових умовах або доправляють в Ізраїль для серйознішого ремонту.

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