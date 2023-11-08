Ізраїль уперше офіційно розкрив свої плани щодо Гази

Офіційний Тель-Авів стверджує, що не планує "тривалу окупацію" Гази після остаточного знищення ХАМАС, однак він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.

Що буде з Газою після завершення війни

З заявою з цього приводу виступив радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев.

Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити в міру необхідності, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку триваючу окупацію у Газі, - пояснив він. Поширити

Окрім того, він прокоментував заяву лідера країни про те, що офіційний Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в Газі протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни.

За словами Марка Регева, важливо розрізняти "присутність задля безпеки і політичний контроль".

Коли все закінчиться і ми переможемо ХАМАС, дуже важливо, щоб не було відродження терористичного елементу, відродження ХАМАСу. Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази, - заявив радник Біньяміна Нетаньяху. Поширити

На що розраховує Ізраїль

Марк Регев звернув увагу на те, що офіційний Тель-Авів "зацікавлений у створенні нових рамок, де жителі Гази зможуть керувати собою, де може бути міжнародна підтримка для відновлення Гази".