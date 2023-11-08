Ізраїль уперше офіційно розкрив свої плани щодо Гази

Офіційний Тель-Авів стверджує, що не планує "тривалу окупацію" Гази після остаточного знищення ХАМАС, однак він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.
Що буде з Газою після завершення війни
З заявою з цього приводу виступив радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев.
Окрім того, він прокоментував заяву лідера країни про те, що офіційний Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в Газі протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни.
За словами Марка Регева, важливо розрізняти "присутність задля безпеки і політичний контроль".
На що розраховує Ізраїль
Марк Регев звернув увагу на те, що офіційний Тель-Авів "зацікавлений у створенні нових рамок, де жителі Гази зможуть керувати собою, де може бути міжнародна підтримка для відновлення Гази".
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