Ізраїль уперше офіційно розкрив свої плани щодо Гази
Категорія
Світ
Дата публікації

Ізраїль уперше офіційно розкрив свої плани щодо Гази

прапор Ізраїля

Офіційний Тель-Авів стверджує, що не планує "тривалу окупацію" Гази після остаточного знищення ХАМАС, однак він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні.

Що буде з Газою після завершення війни

З заявою з цього приводу виступив радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев.

Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити в міру необхідності, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку триваючу окупацію у Газі, - пояснив він.

Окрім того, він прокоментував заяву лідера країни про те, що офіційний Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в Газі протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни.

За словами Марка Регева, важливо розрізняти "присутність задля безпеки і політичний контроль".

Коли все закінчиться і ми переможемо ХАМАС, дуже важливо, щоб не було відродження терористичного елементу, відродження ХАМАСу. Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази, - заявив радник Біньяміна Нетаньяху.

На що розраховує Ізраїль

Марк Регев звернув увагу на те, що офіційний Тель-Авів "зацікавлений у створенні нових рамок, де жителі Гази зможуть керувати собою, де може бути міжнародна підтримка для відновлення Гази".

Сподіваюся, ми зможемо залучити країни, зокрема арабські країни, для відновлення демілітаризованої Гази, що звільнилася від ХАМАСу, − додав радник лідера країни.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль заявляє про масштабний прорив у Газі — що відбувається
ЦАХАЛ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль висунув умову для припинення вогню в Газі
Беньямін Нетаньягу
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація та артилерія. Ізраїль відповів на обстріли "Хезболли" з Лівану
Israel Defense Forces
Ліван

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм