Израиль впервые официально раскрыл свои планы относительно Газы
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль впервые официально раскрыл свои планы относительно Газы

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Официальный Тель-Авив утверждает, что не планирует "длительную оккупацию" Газы после окончательного уничтожения ХАМАС, однако он будет нести ответственность за безопасность в регионе.

Что будет с Газой после окончания войны

С заявлением по этому поводу выступил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

Я думаю, что можно было бы ожидать чего-нибудь более подвижного, более гибкого, когда мы сможем входить и выходить по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо продолжающейся оккупации в Газе, - объяснил он.

Кроме того, он прокомментировал заявление лидера страны о том, что официальный Тель-Авив возьмет на себя ответственность за безопасность в Газе в течение неопределенного периода после окончания войны.

По словам Марка Регева, важно различать "присутствие безопасности и политический контроль".

Когда все закончится, и мы победим ХАМАС, очень важно, чтобы не было возрождения террористического элемента, возрождения ХАМАСа. Нет смысла делать это и просто возвращаться в исходную точку. Израильские силы безопасности должны присутствовать, но это не означает, что Израиль оккупирует Газу, это не означает, что Израиль будет управлять жителями Газы, – заявил советник Биньямина Нетаньяху.

На что рассчитывает Израиль

Марк Регев обратил внимание на то, что официальный Тель-Авив "заинтересован в создании новых рамок, где жители Газы смогут управлять собой, где может быть международная поддержка для восстановления Газа".

Надеюсь, мы сможем привлечь страны, в том числе арабские страны, для восстановления освободившейся от ХАМАС демилитаризованной Газы, – добавил советник лидера страны.

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