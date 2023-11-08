Израиль впервые официально раскрыл свои планы относительно Газы

Официальный Тель-Авив утверждает, что не планирует "длительную оккупацию" Газы после окончательного уничтожения ХАМАС, однако он будет нести ответственность за безопасность в регионе.
Что будет с Газой после окончания войны
С заявлением по этому поводу выступил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.
Кроме того, он прокомментировал заявление лидера страны о том, что официальный Тель-Авив возьмет на себя ответственность за безопасность в Газе в течение неопределенного периода после окончания войны.
По словам Марка Регева, важно различать "присутствие безопасности и политический контроль".
На что рассчитывает Израиль
Марк Регев обратил внимание на то, что официальный Тель-Авив "заинтересован в создании новых рамок, где жители Газы смогут управлять собой, где может быть международная поддержка для восстановления Газа".
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