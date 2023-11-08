Из Газы эвакуировали первую группу украинцев – Зеленский

Украина успешно эвакуировала из сектора Газа первую группу своих граждан. В нее вошли 43 человека.
Из Газы эвакуировали первую группу из 43 граждан Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил, что из сектора Газа успешно эвакуировали первую группу из 43 граждан Украины.
По словам президента, эвакуация продолжается.
Ситуация с эвакуацией из Сектора Газа
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ранее сообщил, что в целом количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Газы, составляет 308 человек. По словам посла, в последующие дни он может увеличиться до 400 граждан.
Утром 19 октября в МИД Молдовы сообщили, что министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии договорились объединить усилия для эвакуации своих граждан из сектора Газа.
К слову, первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября. Утром 16 октября вылетел второй эвакуационный рейс со 155 украинцами на борту.
Третий эвакуационный рейс с гражданами Украины вылетел вечером 16 октября.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-