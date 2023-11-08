Из Газы эвакуировали первую группу украинцев – Зеленский
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Мир
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Из Газы эвакуировали первую группу украинцев – Зеленский

Владимир Зеленский
Израиль
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Украина успешно эвакуировала из сектора Газа первую группу своих граждан. В нее вошли 43 человека.

Из Газы эвакуировали первую группу из 43 граждан Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из сектора Газа успешно эвакуировали первую группу из 43 граждан Украины.

Сейчас они находятся в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь. Мы также помогли эвакуировать 36 граждан Молдовы и мы рады помочь нашему дружественному соседу, - рассказал он.

По словам президента, эвакуация продолжается.

Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства настойчиво работают, чтобы вывезти больше граждан из Газы, - добавил Зеленский.

Ситуация с эвакуацией из Сектора Газа

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ранее сообщил, что в целом количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Газы, составляет 308 человек. По словам посла, в последующие дни он может увеличиться до 400 граждан.

Относительно сектора Газа ситуация, к сожалению, еще больше усложняется. У нас в списке эвакуации количество людей уже перевалило за 300. Сейчас 308, но она увеличивается постоянно. Я думаю, что может подойти к отметке 400 в течение следующего дня-двух. Надеюсь, что эвакуация все же начнется.

Утром 19 октября в МИД Молдовы сообщили, что министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии договорились объединить усилия для эвакуации своих граждан из сектора Газа.

К слову, первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест 14 октября. Утром 16 октября вылетел второй эвакуационный рейс  со 155 украинцами на борту.

Третий эвакуационный рейс с гражданами Украины вылетел вечером 16 октября.

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