Із Гази евакуювали першу групу українців — Зеленський

Україна успішно евакуювала з Сектору Газа першу групу своїх громадян. В неї увійшли 43 людини.
З Гази евакуювали першу групу з 43 громадян України
Президент Володимир Зеленський повідомив, що з сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України.
За словами президента, евакуація триває.
Ситуація з евакуацією з Сектора Гази
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук раніше повідомив, що загалом кількість українців, які потребують евакуації з Гази становить 308 людей. За словами посла, у наступні дні вона може збільшитися до 400 громадян.
Зранку 19 жовтня у МЗС Молдови повідомили, що міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії домовилися об'єднати зусилля задля евакуації своїх громадян із Сектору Гази.
До слова, перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня. Вранці 16 жовтня вилетів другий евакуаційний рейс зі 155 українцями на борту.
Третій евакуаційний рейс з громадянами України вилетів увечері 16 жовтня.
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