Із Гази евакуювали першу групу українців — Зеленський

Україна успішно евакуювала з Сектору Газа першу групу своїх громадян. В неї увійшли 43 людини.

З Гази евакуювали першу групу з 43 громадян України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України.

Ukraine has successfully evacuated its first group of 43 Ukrainian nationals from Gaza.



They are now safe in Egypt, where Ukrainian diplomats are providing them with the necessary assistance.



We have also helped evacuate 36 citizens of Moldova, and we are glad to help our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2023

Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові, - розповів він. Поширити

За словами президента, евакуація триває.

Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази, - додав Зеленський. Поширити

Ситуація з евакуацією з Сектора Гази

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук раніше повідомив, що загалом кількість українців, які потребують евакуації з Гази становить 308 людей. За словами посла, у наступні дні вона може збільшитися до 400 громадян.

Стосовно Сектору Гази ситуація, на жаль, ще більше ускладнюється. У нас у списку на евакуацію кількість людей уже перевалила за 300. Зараз 308, але вона збільшується постійно. Я думаю, що може підійти до позначки 400 протягом наступного дня-двох. Сподіваюсь, що евакуація все ж таки почнеться. Поширити

Зранку 19 жовтня у МЗС Молдови повідомили, що міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії домовилися об'єднати зусилля задля евакуації своїх громадян із Сектору Гази.

До слова, перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня. Вранці 16 жовтня вилетів другий евакуаційний рейс зі 155 українцями на борту.

Третій евакуаційний рейс з громадянами України вилетів увечері 16 жовтня.