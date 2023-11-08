Із Гази евакуювали першу групу українців — Зеленський
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Із Гази евакуювали першу групу українців — Зеленський

Володимир Зеленський
Ізраїль

Україна успішно евакуювала з Сектору Газа першу групу своїх громадян. В неї увійшли 43 людини.

З Гази евакуювали першу групу з 43 громадян України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України.

Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові, - розповів він.

За словами президента, евакуація триває.

Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази, - додав Зеленський.

Ситуація з евакуацією з Сектора Гази

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук раніше повідомив, що загалом кількість українців, які потребують евакуації з Гази становить 308 людей. За словами посла, у наступні дні вона може збільшитися до 400 громадян.

Стосовно Сектору Гази ситуація, на жаль, ще більше ускладнюється. У нас у списку на евакуацію кількість людей уже перевалила за 300. Зараз 308, але вона збільшується постійно. Я думаю, що може підійти до позначки 400 протягом наступного дня-двох. Сподіваюсь, що евакуація все ж таки почнеться.

Зранку 19 жовтня у МЗС Молдови повідомили, що міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії домовилися об'єднати зусилля задля евакуації своїх громадян із Сектору Гази.

До слова, перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста 14 жовтня. Вранці 16 жовтня вилетів другий евакуаційний рейс зі 155 українцями на борту.

Третій евакуаційний рейс з громадянами України вилетів увечері 16 жовтня.

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