Із Гази евакуюють першу групу українців — посол
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Із Гази евакуюють першу групу українців — посол

Ізраїль
Джерело:  Укрінформ

Першу групу українців 7 листопада мають евакуювати із Сектора Гази. Мова йде про 101 громадянина.

Перших 101 українця евакуюють з Гази

101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази 7 листопада, інших планують випустити 8 листопада, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази - 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль, - сказав Корнійчук.

За його словами, решту українців обіцяють евакуювати в середу.Також випускають 51 громадянина Молдови.

Посол додав, що перша евакуація українців має розпочатися вже сьогодні.

Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою. Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх, - підсумував Корнійчук.

Евакуація українців з Ізраїлю та Гази

Нагадаємо, що 14 жовтня з аеропорту Бен Гуріон до Бухаресту евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей.

Також посольство України в Ізраїлі повідомило, що 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон в Тель Авіві рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж в Румунії відлетів другий евакуаційний борт.

На борту перебувало 155 громадяни України, з яких 107 жінок та 23 дітей.

Першочергово Ізраїль залишили діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 громадян України. 

Здебільшого це громадянки України з дітьми, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази.

Наразі відомо про 12 загиблих українців в Ізраїлі. 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.

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