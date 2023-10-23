Понад 330 українців очікують на евакуацію із Сектора Гази

На евакуацію із Сектора Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у регіоні близько пів тисячі.

Українці очікують на евакуацію із Гази

Як повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, на евакуацію із Сектора Гази записалися 337 українців.

На евакуацію зголосилися сьогодні 337 громадян України. І тільки що наш представник у Палестині поінформував, що ще одна сім’я із шести осіб оформляє документи. Але я думаю, що, мабуть, пів тисячі наших громадян перебувають там, – розповів посол. Поширити

За словами Корнійчука, ситуація з евакуацією є складною.

Не всі зголосилися на виїзд. На жаль, ми тут абсолютно безсилі, як посольство тут щось зробити для допомоги. Крім того, що формувати ці списки, передавати на узгодження ізраїльській, єгипетській стороні і сумлінно чекати на евакуацію. Ми сподіваємося, що днями, можливо, навіть завтра, пункт пропуску Рафах буде відкритий для іноземних громадян, – додав посол. Поширити

Корнійчук зазначив, що окрім евакуації громадян України, посольство також допомагає вивезти зі Смуги Гази громадян інших держав.

Ми зобов’язалися надати допомогу молдованам, які до нас звернулися. В нас вже такий досвід був у 2021 році. Ми тоді вивезли більше 20 громадян Молдови. Зараз мова йде про 50. Болгари. Ми координуємося з поляками, – каже посол. Поширити

Евакуація українців з Ізраїлю та Гази

Нагадаємо, що 14 жовтня з аеропорту Бен Гуріон до Бухаресту евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей.

Також посольство України в Ізраїлі повідомило, що 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон в Тель Авіві рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж в Румунії відлетів другий евакуаційний борт.

На борту перебувало 155 громадяна України, з яких 107 жінок та 23 дітей.

Першочергово Ізраїль залишили діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 громадян України.

Здебільшого це громадянки України з дітьми, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази.

Наразі відомо про 12 загиблих українців в Ізраїлі. 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.