Понад 330 українців очікують на евакуацію із Сектора Гази

На евакуацію із Сектора Гази записалися 337 українців, однак насправді громадян України у регіоні близько пів тисячі.
Українці очікують на евакуацію із Гази
Як повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, на евакуацію із Сектора Гази записалися 337 українців.
За словами Корнійчука, ситуація з евакуацією є складною.
Корнійчук зазначив, що окрім евакуації громадян України, посольство також допомагає вивезти зі Смуги Гази громадян інших держав.
Евакуація українців з Ізраїлю та Гази
Нагадаємо, що 14 жовтня з аеропорту Бен Гуріон до Бухаресту евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей.
Також посольство України в Ізраїлі повідомило, що 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон в Тель Авіві рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж в Румунії відлетів другий евакуаційний борт.
На борту перебувало 155 громадяна України, з яких 107 жінок та 23 дітей.
Першочергово Ізраїль залишили діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 громадян України.
Здебільшого це громадянки України з дітьми, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази.
Наразі відомо про 12 загиблих українців в Ізраїлі. 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.
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