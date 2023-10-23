Более 330 украинцев ожидают эвакуации из Сектора Газа
Категория
Мир
Дата публикации

Более 330 украинцев ожидают эвакуации из Сектора Газа

Израиль
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Источник:  Радио Свобода

На эвакуацию из Сектора Газа записалось 337 украинцев, однако на самом деле граждан Украины в регионе около полтысячи.

Украинцы ожидают эвакуации из Газы

Как сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, на эвакуацию из Сектора Газа записалось 337 украинцев.

На эвакуацию вызвались сегодня 337 граждан Украины. И только наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, пожалуй, пол тысячи наших граждан там, – рассказал посол.

По словам Корнийчука, ситуация с эвакуацией сложная.

Не все согласились на выезд. К сожалению, мы здесь совершенно бессильны, как посольство здесь что-то сделать для помощи. Кроме того, что формировать эти списки, передавать согласование израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации. Мы надеемся, что на днях, возможно даже завтра, пункт пропуска Рафах будет открыт для иностранных граждан, – добавил посол.

Корнийчук отметил, что кроме эвакуации граждан Украины, посольство также помогает вывезти из Полосы Газы граждан других государств.

Мы обязались оказать помощь обратившимся к нам молдованам. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы вывезли тогда более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками, – говорит посол.

Эвакуация украинцев из Израиля и Газы

Напомним, что 14 октября из аэропорта Бен Гурион в Бухарест эвакуированы 207 граждан Украины, из них 63 детей.

Также посольство Украины в Израиле сообщило, что 16 октября из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом авиакомпании HiSky в город Клуж в Румынии отлетел второй эвакуационный борт.

На борту находились 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.

Первоочередно Израиль покинули дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перевозчиками авиарейсов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.

В основном это гражданки Украины с детьми, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа.

Пока известно о 12 погибших украинцах в Израиле. 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.

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