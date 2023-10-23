Более 330 украинцев ожидают эвакуации из Сектора Газа

На эвакуацию из Сектора Газа записалось 337 украинцев, однако на самом деле граждан Украины в регионе около полтысячи.
Украинцы ожидают эвакуации из Газы
Как сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, на эвакуацию из Сектора Газа записалось 337 украинцев.
По словам Корнийчука, ситуация с эвакуацией сложная.
Корнийчук отметил, что кроме эвакуации граждан Украины, посольство также помогает вывезти из Полосы Газы граждан других государств.
Эвакуация украинцев из Израиля и Газы
Напомним, что 14 октября из аэропорта Бен Гурион в Бухарест эвакуированы 207 граждан Украины, из них 63 детей.
Также посольство Украины в Израиле сообщило, что 16 октября из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом авиакомпании HiSky в город Клуж в Румынии отлетел второй эвакуационный борт.
На борту находились 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.
Первоочередно Израиль покинули дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перевозчиками авиарейсов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.
В основном это гражданки Украины с детьми, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа.
Пока известно о 12 погибших украинцах в Израиле. 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.
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