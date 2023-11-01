Між Газою та Єгиптом відкрили пункт пропуску для евакуації іноземців

На кордоні Сектора Гази з Єгиптом відкрили КПП "Рафах" для евакуації іноземців з анклаву. Українців поки серед них немає.
Із Сектору Гази почалась евакуація іноземців у Єгипет
Як заявляє міністерство, близько 81 пораненого палестинця виїдуть через прикордонний перехід Рафах для лікування в єгипетських лікарнях.
Крім того, деякі іноземці та особи з подвійним громадянством, як очікується, також зможуть потрапити до Єгипту. Зокрема, до списку увійшли працівники Міжнародного комітету Червоного Хреста, громадяни Австралії, Австрії, Йорданії та Індонезії.
Посол України в Єгипті Микола Нагорний повідомив, що наразі близько 500 людей отримали дозвіл на виїзд з Сектору Гази. Проте поки це не стосується українських громадян.
За даними посла України в Єгипті, зросла кількість українців, які потребують евакуації з Сектору Гази. Зараз в списку, який є у посольства, значаться 358 людей.
За даними посольства, на території Гази є українці в лікарнях, які поранені або хворі. Їхній евакуації в разі надання дозволу має сприяти египетський Червоний Хрест, каже посол:
Евакуація українців з Ізраїлю та Гази
Нагадаємо, що 14 жовтня з аеропорту Бен Гуріон до Бухаресту евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей.
Також посольство України в Ізраїлі повідомило, що 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон в Тель Авіві рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж в Румунії відлетів другий евакуаційний борт.
На борту перебувало 155 громадяна України, з яких 107 жінок та 23 дітей.
Першочергово Ізраїль залишили діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 громадян України.
Здебільшого це громадянки України з дітьми, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази.
Наразі відомо про 12 загиблих українців в Ізраїлі. 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.
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