Між Газою та Єгиптом відкрили пункт пропуску для евакуації іноземців

На кордоні Сектора Гази з Єгиптом відкрили КПП "Рафах" для евакуації іноземців з анклаву. Українців поки серед них немає.

Із Сектору Гази почалась евакуація іноземців у Єгипет

Як заявляє міністерство, близько 81 пораненого палестинця виїдуть через прикордонний перехід Рафах для лікування в єгипетських лікарнях.

Крім того, деякі іноземці та особи з подвійним громадянством, як очікується, також зможуть потрапити до Єгипту. Зокрема, до списку увійшли працівники Міжнародного комітету Червоного Хреста, громадяни Австралії, Австрії, Йорданії та Індонезії.

⭕️ LIVE: The Rafah crossing in Gaza has been opened to allow entry for injured Palestinians and foreign passport holders. https://t.co/6y1REdqcUS — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023

Посол України в Єгипті Микола Нагорний повідомив, що наразі близько 500 людей отримали дозвіл на виїзд з Сектору Гази. Проте поки це не стосується українських громадян.

Близько 500 людей отримали дозволи. Принцип більш-менш схожий, що країни йдуть за алфавітом. Але поки це не наші громадяни, – повідомив посол. Поширити

خروج الدفعة الأولى من الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري pic.twitter.com/xuEIZFSTC4 — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 1, 2023

За даними посла України в Єгипті, зросла кількість українців, які потребують евакуації з Сектору Гази. Зараз в списку, який є у посольства, значаться 358 людей.

За даними посольства, на території Гази є українці в лікарнях, які поранені або хворі. Їхній евакуації в разі надання дозволу має сприяти египетський Червоний Хрест, каже посол:

Встановили контакти з Єгипетським червоним Хрестом. Тобто єгипетська сторона буде у випадку, коли буде дозволено евакуацію, готова надати сприяння у вивезені цих людей на територію Єгипту, – йдеться в повідомленні. Поширити

Евакуація українців з Ізраїлю та Гази

Нагадаємо, що 14 жовтня з аеропорту Бен Гуріон до Бухаресту евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей.

Також посольство України в Ізраїлі повідомило, що 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон в Тель Авіві рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж в Румунії відлетів другий евакуаційний борт.

На борту перебувало 155 громадяна України, з яких 107 жінок та 23 дітей.

Першочергово Ізраїль залишили діти, жінки, люди похилого віку, а також ті громадяни, які вже кілька днів перебували в Бен Гуріоні та не могли вилетіти через масове скасування перевізниками авіарейсів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Секторі Гази заблоковані майже 260 громадян України.

Здебільшого це громадянки України з дітьми, які вийшли заміж за палестинців і проживали на території Сектора Гази.

Наразі відомо про 12 загиблих українців в Ізраїлі. 9 громадян України вважаються зниклими безвісти.