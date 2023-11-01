Между Газой и Египтом открыли пункт пропуска для эвакуации иностранцев

На границе Сектора Газа с Египтом открыли КПП "Рафах" для эвакуации иностранцев из анклава. Украинцев пока среди них нет.

С сектора Газа началась эвакуация иностранцев в Египет

Как заявляет министерство, около 81 раненого палестинца уедут через пограничный переход Рафах для лечения в египетских больницах.

Кроме того, некоторые иностранцы и лица с двойным гражданством, как ожидается, также смогут попасть в Египет. В частности, в список вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста, граждане Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии.

⭕️ LIVE: The Rafah crossing in Gaza has been opened to allow entry for injured Palestinians and foreign passport holders. https://t.co/6y1REdqcUS — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023

Посол Украины в Египте Николай Нагорный сообщил, что в настоящее время около 500 человек получили разрешение на выезд из сектора Газа. Однако пока это не касается украинских граждан.

Около 500 человек получили разрешения. Принцип более или менее похож на то, что страны следуют за алфавитом. Но пока это не наши граждане, – сообщил посол. Поделиться

خروج الدفعة الأولى من الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري pic.twitter.com/xuEIZFSTC4 — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 1, 2023

По данным посла Украины в Египте, возросло количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Сектора Газы. Сейчас в списке, который есть у посольства, числятся 358 человек.

По данным посольства, на территории Газы есть украинцы в больницах, которые ранены или больны. Их эвакуации в случае разрешения должен способствовать египетский Красный Крест, говорит посол:

Установили контакты с красным Египетским Крестом. То есть египетская сторона будет в случае, когда будет разрешена эвакуация, готовая оказать содействие в вывозе этих людей на территорию Египта, – говорится в сообщении. Поделиться

Эвакуация украинцев из Израиля и Газы

Напомним, что 14 октября из аэропорта Бен Гурион в Бухарест эвакуированы 207 граждан Украины, из них 63 детей.

Также посольство Украины в Израиле сообщило, что 16 октября из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом авиакомпании HiSky в город Клуж в Румынии отлетел второй эвакуационный борт.

На борту находились 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.

Первоочередно Израиль покинули дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перевозчиками авиарейсов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.

В основном это гражданки Украины с детьми, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа.

Пока известно о 12 погибших украинцах в Израиле. 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.