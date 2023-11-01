Между Газой и Египтом открыли пункт пропуска для эвакуации иностранцев

На границе Сектора Газа с Египтом открыли КПП "Рафах" для эвакуации иностранцев из анклава. Украинцев пока среди них нет.
С сектора Газа началась эвакуация иностранцев в Египет
Как заявляет министерство, около 81 раненого палестинца уедут через пограничный переход Рафах для лечения в египетских больницах.
Кроме того, некоторые иностранцы и лица с двойным гражданством, как ожидается, также смогут попасть в Египет. В частности, в список вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста, граждане Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии.
Посол Украины в Египте Николай Нагорный сообщил, что в настоящее время около 500 человек получили разрешение на выезд из сектора Газа. Однако пока это не касается украинских граждан.
По данным посла Украины в Египте, возросло количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Сектора Газы. Сейчас в списке, который есть у посольства, числятся 358 человек.
По данным посольства, на территории Газы есть украинцы в больницах, которые ранены или больны. Их эвакуации в случае разрешения должен способствовать египетский Красный Крест, говорит посол:
Эвакуация украинцев из Израиля и Газы
Напомним, что 14 октября из аэропорта Бен Гурион в Бухарест эвакуированы 207 граждан Украины, из них 63 детей.
Также посольство Украины в Израиле сообщило, что 16 октября из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом авиакомпании HiSky в город Клуж в Румынии отлетел второй эвакуационный борт.
На борту находились 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.
Первоочередно Израиль покинули дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перевозчиками авиарейсов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.
В основном это гражданки Украины с детьми, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа.
Пока известно о 12 погибших украинцах в Израиле. 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.
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