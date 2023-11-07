Из Газы эвакуируют первую группу украинцев – посол
Категория
Мир
Дата публикации

Из Газы эвакуируют первую группу украинцев – посол

Израиль
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Источник:  Укринформ

Первую группу украинцев 7 ноября должны эвакуировать из сектора Газа. Речь идет о 101 гражданине.

Первых 101 украинца эвакуируют из Газы

101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию с территории сектора Газа 7 ноября, остальных планируют выпустить 8 ноября, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы - 101 человек, и 367, которые мы пригласили, это согласованные на эвакуацию через Израиль, - сказал Корнийчук.

По его словам, остальные украинцы обещают эвакуировать в среду. Также выпускают 51 гражданина Молдовы.

Посол добавил, что первая эвакуация украинцев должна начаться сегодня.

Сотрудники посольства Украины уже ожидают границы с Египтом и Газой. Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех, – подытожил Корнийчук.

Эвакуация украинцев из Израиля и Газы

Напомним, что 14 октября из аэропорта Бен Гурион в Бухарест эвакуированы 207 граждан Украины, из них 63 детей.

Также посольство Украины в Израиле сообщило, что 16 октября из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом авиакомпании HiSky в город Клуж в Румынии отлетел второй эвакуационный борт.

На борту находились 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.

Первоочередно Израиль покинули дети, женщины, пожилые люди, а также те граждане, которые уже несколько дней находились в Бен Гурионе и не могли вылететь из-за массовой отмены перевозчиками авиарейсов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в секторе Газа заблокированы почти 260 граждан Украины.

В основном это гражданки Украины с детьми, которые вышли замуж за палестинцев и проживали на территории сектора Газа.

Пока известно о 12 погибших украинцах в Израиле. 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.

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